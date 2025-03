Jeroen Manschot is boos op PSV-verzorger, nadat Luuk de Jong voor eigen rechter speelt

Een opmerkelijk moment zaterdagavond in de eerste helft bij RKC Waalwijk – PSV. Nadat geblesseerd op het veld bleef liggen, liep de verzorger van PSV op aandringen van Luuk de Jong het veld in terwijl het spel doorliep.

Malacia ging in de negentiende minuut van de wedstrijd op de helft van RKC een duel aan met Oskar Zawada. Een botsing tussen beide spelers volgde, waarna Malacia geblesseerd op het veld bleef liggen. Scheidsrechter Jeroen Manschot zag echter geen overtreding van Zawada en liet doorspelen, waardoor RKC op het doel van PSV af kon.

Kort erna zag Manschot zich echter alsnog genoodzaakt om de wedstrijd stil te leggen, omdat de verzorger van PSV inmiddels het veld was opgerend. De verzorger had daarvoor geen toestemming geregen van de arbiter, maar nam zelf het initiatief na instructies van De Jong.

“De Jong gebaart dat het echt nodig is en dus kwam de verzorger van PSV het veld al in, voordat daar toestemming voor was. Dat had te maken met hoe de aanvoerder van PSV reageerde”, zegt commentator Mark van Rijswijk bij ESPN. Manschot was daar overigens niet van gediend en sprak de verzorger van PSV vermanend toe.

Na een korte blessurebehandeling kon Malacia het spel alweer hervatten. Op dat moment leidde PSV overigens met 0-1, door een razendsnelle treffer in de vijfde minuut van Ivan Perisic.

