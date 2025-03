PSV haakt aan bij Ajax dankzij eenvoudige overwinning op RKC

PSV heeft RKC Waalwijk makkelijk verslagen met 0-3. Met een vroege goal van en de verdubbelaar van stonden de Eindhovenaren bij rust al op een ruime voorsprong. De kopgoal van zette de eindstand op het bord. Met de winst komt PSV in ieder geval voorlopig weer in de buurt van koploper Ajax.

Perisic zette PSV al in de vierde minuut op een 0-1 voorsprong. De ervaren Kroaat bewoog vanaf de rechterkant naar binnen en haalde uit met een schot in de korte hoek. Doelman Jeroen Houwen kwam tekort en incasseerde zo het vijftigste doelpunt van RKC dit seizoen.

In de twintigste minuut zorgde een lid van de medische staf van PSV voor verbazing door het veld in te komen terwijl de wedstrijd nog bezig was. Tyrell Malacia lag op de grond na een harde botsing met Oskar Zawada. De verzorger had geen toestemming gekregen van scheidsrechter Jeroen Manschot, maar nam zelf het initiatief na instructies van Luuk de Jong.

Via Lang kwam vijf minuten voor rust ook de 0-2 op het bord. De linksbuiten haalde hard uit en schoot, net als Perisic, raak in de korte hoek. Voor rust was het al duidelijk: de overwinning kwam voor PSV niet meer in gevaar. De derde en laatste goal kwam van het hoofd van De Jong. De spits kreeg een uitstekende voorzet van Joey Veerman en kopte tegendraads binnen.

De ranglijst

Met de winstpartij op RKC dicht de ploeg van Peter Bosz het gat met Ajax naar vijf punten. De Amsterdammers spelen zondagmiddag tegen AZ in de hoop PSV weer op acht punten te zetten. RKC had misschien niet de illusie de broodnodige punten in de strijd om degradatie te pakken tegen PSV, maar moet in de laatste negen wedstrijden behoorlijk aan de bak. Het gat met nummer zestien Willem II bedraagt zeven punten.

