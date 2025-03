Spoorboekje: Ajax speelt jubileumwedstrijd tegen AZ, Liverpool en Slot strijden om eerste prijs

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 16 maart 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Eredivisie en de Premier League. Ajax neemt het op tegen AZ in een belangrijke clash, terwijl Arsenal en Chelsea elkaar treffen in een Londense derby. Verder zijn er tal van andere wedstrijden live te volgen, zoals FC Twente tegen Feyenoord en Liverpool tegen Newcastle United. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Ajax - AZ (16:45 uur): Ajax en AZ staan tegenover elkaar in een cruciaal duel in de Eredivisie. Beide teams zijn in goede vorm en strijden om de topposities. Ajax zal proberen de thuisvoordeel te benutten tegen de sterke ploeg uit Alkmaar. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat bovendien in het teken van het 125-jarig bestaan van de Amsterdammers. Zij zullen om die reden in een speciaal jubileumshirt aantreden.

Arsenal - Chelsea (14:30 uur): In de Premier League staat een Londense derby op het programma. Arsenal ontvangt Chelsea in een wedstrijd die altijd garant staat voor spektakel. Beide teams willen hun positie in de top van de ranglijst verstevigen.

FC Twente - Feyenoord (14:30 uur): FC Twente neemt het thuis op tegen Feyenoord. Beide teams hebben de punten hard nodig in de strijd om de Europese plekken. Het belooft een spannende wedstrijd te worden in Enschede.

Liverpool - Newcastle United (17:30 uur): Liverpool speelt thuis tegen Newcastle United in de League Cup. Liverpool zal proberen hun sterke thuisvorm voort te zetten tegen de bezoekers uit Newcastle.

Go Ahead Eagles - Willem II (12:15 uur): In de Eredivisie treffen Go Ahead Eagles en Willem II elkaar. Beide teams willen de drie punten pakken om hun positie in de middenmoot te verbeteren.

Voetbal op TV

12:15 uur: Go Ahead Eagles - Willem II, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

12:15 uur: TOP Oss - De Graafschap, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

12:30 uur: Venezia - Napoli, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

13:30 uur: Arsenal - Chelsea, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

14:30 uur: FC Twente - Feyenoord, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

16:45 uur: Ajax - AZ, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

17:30 uur: Liverpool - Newcastle United, Viaplay - live verslag van het League Cup-duel

20.00 uur: Leicester City - Manchester United, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

20.45 uur: Paris Saint-Germain - Olympique Marseille, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

20.45 uur: Atalanta Bergamo - Internazionale, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Atlético Madrid - FC Barcelona, Ziggo Sport - live verslag van het LaLiga-duel

Vandaag jarig

David Nascimento: 🎉 De voormalig Nederlandse voetballer en trainer David Nascimento viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!

Pierre Vermeulen: 🎂 Oud-voetballer Pierre Vermeulen blaast vandaag ook kaarsjes uit. Van harte gefeliciteerd!