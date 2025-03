Spoorboekje: Ajax en AZ strijden in Europa League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 13 maart 2025.

Vandaag staan er spannende Europese duels op het programma. Ajax neemt het op tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League, terwijl AZ het moet opnemen tegen Tottenham Hotspur. Beide Nederlandse clubs zullen hun uiterste best doen om verder te komen in het toernooi. Verder zijn er nog andere interessante wedstrijden te volgen, zoals Lazio tegen Viktoria Plzen en Manchester United tegen Real Sociedad. Een dag vol voetbalactie voor de liefhebbers!

Wedstrijden

Eintracht Frankfurt - Ajax (18:45 uur): Ajax staat voor een uitdagende wedstrijd in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Na een nipte 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd, zal Ajax alles op alles zetten om in Duitsland een goed resultaat neer te zetten en door te stoten naar de volgende ronde.

Lazio - Viktoria Plzen (18:45 uur): Lazio ontvangt Viktoria Plzen na een eerdere 1-2 overwinning in de uitwedstrijd. De Italianen zijn favoriet om door te gaan naar de volgende ronde, maar zullen scherp moeten blijven om verrassingen te voorkomen.

Olympiakos Piraeus - FK Bodø/Glimt (18:45 uur): Na een zware 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd, staat Olympiakos voor een zware opgave om de achterstand goed te maken tegen het sterke Bodø/Glimt. De Noorse ploeg verkeert in uitstekende vorm en zal proberen hun voorsprong te verdedigen.

Voetbal op TV

18:45 uur: Eintracht Frankfurt - Ajax, Ziggo Sport

Vandaag jarig

Edgar Davids: 🎉 De legendarische Nederlandse voetballer en voormalig international Edgar Davids viert vandaag zijn 52e verjaardag!

Mark Clattenburg: 🎂 De bekende Engelse voetbalscheidsrechter Mark Clattenburg viert vandaag zijn 50e verjaardag. Hij is vooral bekend van zijn leiding in grote internationale wedstrijden.

Andreas Beck: 🎈 De Duitse voetballer viert vandaag zijn 38e verjaardag. Hij heeft een indrukwekkende carrière achter de rug in de Bundesliga.

Mimoun Mahi: 🎂 De Nederlands-Marokkaanse voetballer Mimoun Mahi viert vandaag zijn 31e verjaardag. Hij heeft zijn sporen verdiend in de Eredivisie en daarbuiten.

Robert van der Weert: 🎈 De Nederlandse voetballer Robert van der Weert viert vandaag zijn 55e verjaardag.