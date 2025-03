Spoorboekje: Feyenoord en Liverpool in actie in de Champions League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 11 maart 2025.

Vandaag staan er spannende wedstrijden op het programma in de Champions League. Feyenoord gaat op bezoek bij Internazionale, terwijl Liverpool het thuis opneemt tegen Paris Saint-Germain. Daarnaast zijn er ook interessante wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Internazionale - Feyenoord (21:00 uur): Feyenoord reist af naar Milaan voor een uitdagende wedstrijd tegen Internazionale. Na de 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd, zal Feyenoord alles op alles moeten zetten om een goed resultaat te behalen.

Liverpool - Paris Saint-Germain (21:00 uur): Liverpool ontvangt PSG in een spannende Champions League-ontmoeting. Na de 0-1 overwinning in Parijs, zal Liverpool proberen deze voorsprong te verdedigen op Anfield.

Barcelona - Benfica (18:45 uur): Barcelona speelt thuis tegen Benfica. Na een recente 0-1 overwinning in Lissabon, zal Barcelona proberen hun goede vorm voort te zetten.

ADO Den Haag - Jong AZ (20:00 uur): In de Keuken Kampioen Divisie neemt ADO Den Haag het op tegen Jong AZ. Beide teams zijn in goede vorm, wat een spannende wedstrijd belooft.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport (20:00 uur): Roda JC ontvangt Helmond Sport in een andere interessante wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Voetbal op TV

18:45 uur: Barcelona - Benfica, Ziggo Sport - live verslag van het Champions League-duel

20:00 uur: ADO Den Haag - Jong AZ, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: FC Volendam - Telstar, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: Jong Ajax - FC Emmen, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: Roda JC Kerkrade - Helmond Sport, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

21:00 uur: Al-Ahli Jeddah - Al-Rayyan SC, ESPN 3 - live verslag van het AFC Champions League-duel

21:00 uur: Al-Hilal - Pachtakor Tasjkent, ESPN 4 - live verslag van het AFC Champions League-duel

21:00 uur: Bayer 04 Leverkusen - Bayern München, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Internazionale - Feyenoord, Ziggo Sport - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Liverpool F.C. - Paris Saint-Germain F.C., Ziggo Sport 2 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Sheffield United - Bristol City F.C., Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

Jarig op 11 maart

Scott Calderwood: 🎈 Vandaag, 11 maart viert de Britse voetballer en voetbaltrainer Scott Calderwood zijn verjaardag!

Salvador Imperatore: 🎂 De Chileense voetbalscheidsrechter Salvador Imperatore viert vandaag ook zijn verjaardag.

Didier Drogba: 🎈 De Ivoriaanse oud-voetballer Didier Drogba viert vandaag zijn verjaardag

Thomas Christiansen: 🎉 De Spaans-Deense voetballer Thomas Christiansen is vandaag jarig.

Fábio Coentrão: 🎈 De Portugese voetballer Fábio Coentrão viert vandaag zijn verjaardag.

Albert Luque: 🎂 De Spaanse voetballer Albert Luque is vandaag jarig.

Zeus de la Paz: 🎉 De Curaçaos-Nederlandse voetballer Zeus de la Paz viert vandaag zijn verjaardag.

Matthew Ridenton: 🎈 De Nieuw-Zeelandse voetballer Matthew Ridenton is vandaag jarig.

Ondřej Petrák: 🎂 De Tsjechische voetballer Ondřej Petrák viert vandaag zijn verjaardag.

Andrew Robertson: 🎉 De Schotse voetballer Andrew Robertson is vandaag jarig.

Jesse Schuurman: 🎈 De Nederlandse voetballer Jesse Schuurman viert vandaag zijn verjaardag.

Deyovaisio Zeefuik: 🎂 De Nederlands-Surinaamse voetballer Deyovaisio Zeefuik is vandaag jarig.