Spoorboekje: Feyenoord ontvangt Internazionale, zware uitwedstrijd voor Slot en Liverpool

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 5 maart 2025.

Vandaag staan er enkele spannende wedstrijden op het programma in de achtste finales van de Champions League. Feyenoord neemt het thuis op tegen het Italiaanse Internazionale, terwijl Paris Saint-Germain het opneemt tegen het Liverpool van Arne Slot. Ook Bayern München en Bayer Leverkusen staan tegenover elkaar in een Duitse clash. Kortom, een dag vol topvoetbal!

Wedstrijden

Feyenoord - Internazionale (18:45 uur): Feyenoord ontvangt Internazionale in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Robin van Persie beleeft tegen de Italianen zijn debuut als hoofdtrainer in het miljardenbal en hoopt met zijn elftal een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Milaan.

Paris Saint-Germain - Liverpool (21:00 uur): PSG en Liverpool treffen elkaar in een herhaling van eerdere Champions League-ontmoetingen. Beide teams zijn in goede vorm, met PSG dat recent Lille met 4-1 versloeg en Liverpool dat Manchester City met 2-0 de baas was. Deze wedstrijd belooft spektakel met veel aanvallende kracht aan beide kanten.

Bayern München - Bayer Leverkusen (21:00 uur): In Duitsland staan Bayern München en Bayer Leverkusen tegenover elkaar. Bayern heeft recent Stuttgart met 3-1 verslagen, terwijl Leverkusen een 4-1 overwinning op Frankfurt boekte. Beide teams willen hun sterke vorm voortzetten in deze Champions League-kraker.

Benfica - Barcelona (21:00 uur): Benfica en Barcelona ontmoeten elkaar opnieuw na hun spectaculaire 4-5 wedstrijd eerder dit jaar. Beide teams zijn in vorm, met Barcelona dat recent Real Sociedad met 4-0 versloeg. Het belooft een spannende avond te worden in Lissabon.

Voetbal op TV

11:00 uur: Sanfrecce Hiroshima - Lion City Sailors, ESPN - live verslag van de AFC Cup

16:00 uur: Real Madrid O19 - AZ O19, Ziggo Sport 3 - live verslag van de UEFA Youth League

18:00 uur: AS Roma Vrouwen - Sassuolo Vrouwen, DAZN - live verslag van de Serie A Women

18:30 uur: Carl Zeiss Jena Vrouwen - SC Freiburg Vrouwen, Viaplay - live verslag van de Frauen-Bundesliga

18:45 uur: Feyenoord - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van de Champions League

21:00 uur: Bayern München - Bayer 04 Leverkusen, Ziggo Sport 5 - live verslag van de Champions League

21:00 uur: Paris Saint-Germain F.C. - Liverpool F.C., Ziggo Sport en Ziggo Sport 2 - live verslag van de Champions League

21:00 uur: SL Benfica - FC Barcelona, Ziggo Sport 3 - live verslag van de Champions League

Jarig op 5 maart

Gerald Vanenburg: 🎉 Vandaag viert oud-voetballer Gerald Vanenburg zijn 61ste verjaardag. Hij is een icoon in de Nederlandse voetbalwereld en heeft een indrukwekkende carrière achter de rug.

Frank Verlaat: 🎂 Ook oud-voetballer Frank Verlaat blaast vandaag 57 kaarsjes uit. Hij heeft zijn sporen verdiend in zowel de Nederlandse als internationale voetbalcompetities.

Yanis Anastasiou: 🎉 De Griekse oud-spits Yanis Anastasiou wordt vandaag 52 jaar oud. In Nederland kwam Anastasiou uit voor clubs als Roda JC, Ajax en Sparta Rotterdam.

Harry Maguire: 🎂 Manchester United-verdediger Harry Maguire blaast vandaag 32 kaarsjes uit.