Van der Vaart: 'We mogen elkaar niet, maar als we elkaar zien dan is het goed'

Rafael van der Vaart gaat in de studio van Ziggo Sport in op zijn veelbesproken verleden met . De Zweed is hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor het feit dat Van der Vaart anno 2025 nog altijd last heeft van zijn enkel, zo zegt de voormalig middenvelder over zijn oud-ploeggenoot bij Ajax.

Van der Vaart en Zlatan speelden aan het begin van de eeuw ruim drie seizoenen samen in Amsterdam, maar konden in die tijd nauwelijks met elkaar door een deur. In 2004 stonden de twee tegenover elkaar in een oefeninterland tussen Nederland en Zweden, Ibrahimovic maakte in die wedstrijd een stevige overtreding op Van der Vaart die hem bijna twintig jaar later nog altijd parten blijkt te spelen.

Presentator Bas van Veenendaal laat de beelden van het bewuste moment instarten, Van der Vaart zegt: "Als ik mank loop is dit de reden. Dit is nooit meer helemaal goed gekomen. Je kon toen kiezen om je te laten opereren, maar het kon ook anders opgelost worden." Hoewel de tackle van Ibrahimovic niet de enige oorzaak is van zijn enkelproblemen, was het wel het moment waarop het allemaal begon. "Toen is mijn enkel écht slecht geworden. Maar dat gebeurt, dat is gewoon slijtage. Ik heb gewoon hele slechte enkels." Van der Vaart legt uit dat hij zijn voetballoopbaan wel 'gewoon' heeft kunnen voortzetten, maar dat hij de gevolgen nog altijd merkt: "Met padellen is het af en toe echt alsof ik een punaise in mijn schoen heb zitten."

Van Veenendaal wil vervolgens weten hoe vaak Ibrahimovic zijn excuses heeft aangeboden voor de bewuste overtreding, waarop Van der Vaart begint te lachen: "Niet zo vaak, dus niet." De presentator stipt vervolgens aan dat de Zweed zou hebben gezegd dat het per ongeluk was gegaan, 'en als hij dat nog een keer zegt dan breek ik hem expres'. "Hij is natuurlijk wel een imposante persoonlijkheid", grijnst Van der Vaart, om serieuzer verder te gaan. "Ik had wel een grote mond, maar uiteindelijk ook heel veel respect. Hij heeft er laatst ook iets over gezegd. We mogen elkaar niet, maar ik weet zeker dat als we elkaar zien, dan is het goed. Ik was toen gewoon jong, ego. Toen ging het mis", aldus Van der Vaart.

