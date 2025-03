Van Hooijdonk en Van der Vaart clashen plotseling over een speler die niet eens voor Oranje speelt

Rafael van der Vaart sprak vlak voor de start van de tweede helft tussen het Nederlands elftal en Spanje in de kwartfinale van de Nations League zijn ergernis uit over de reactie van het Oranje-publiek op de invalbeurt van . De verdediger maakte vlak voor het einde van de eerste helft zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg. Dat de in Nederland geboren Huijsen het Spaanse nationale elftal heeft verkozen boven Oranje, werd hem niet in dank afgenomen. Pierre van Hooijdonk kon dat daarentegen wel begrijpen.

Huijsen verruilde Juventus, nadat hij een half jaar op huurbasis voor AS Roma had gespeeld, afgelopen zomer voor Bournemouth. Daar maakte hij al vanaf het begin van het seizoen een sterke indruk. De KNVB hoopte hem te kunnen overtuigen om voor het Nederlands elftal te kiezen, maar zijn voorkeur ging dus uit naar de regerend Europees kampioen. Huijsen is weliswaar geboren in Amsterdam, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje en genoot een groot deel van zijn voetbalopleiding bij Malága. “Ik heb nog wel één punt waar ik me aan erger, dat is dat die Huijsen wordt uitgefloten. Daar moeten ze echt mee kappen, want dat gaat nergens over”, zo zei Van der Vaart voor de camera’s van de NOS.

Huijsen kwam een paar minuten voor het einde van de eerste helft binnen de lijnen voor Pau Cubarsí, die vanwege een blessure niet verder kon spelen. Een deel van de Oranje-aanhang liet met een luid fluitconcert duidelijk zijn mening horen over de keuze van Huijsen om voor Spanje uit te komen. Ook bij diens eerste balcontacten klonk er een stevig fluitconcert. Waar Van der Vaart er dus geen goed woord voor over had, kon Van Hooijdonk de reactie van zijn landgenoten wel begrijpen. “Hoezo? Waarom niet? Hij kiest ervoor om ergens anders te gaan voetballen. Dat gebeurt toch in voetbalstadions”, sprak Van Hooijdonk zijn begrip uit voor de fluitconcerten.

Van der Vaart reageerde verbaasd op de uitlatingen van zijn collega. “Hij wordt opgeroepen voor Spanje, dan ga je toch lekker…”, waarop Van Hooijdonk herhaalde dat Huijsen er toch echt zelf voor heeft gekozen om het shirt van Spanje te dragen en niet dat van Nederland. Presentator Sjoerd van Ramshorst zei tussendoor dat Huijsen al op jonge leeftijd naar Spanje verhuisde en lang in het Zuid-Europese land heeft gewoond. “Ik vind het allemaal wel logisch, maar de reactie begrijp ik ook wel. Hoe lang is het geleden dat jij in een voetbalstadion hebt gezeten?”, zo beet Van Hooijdonk collega Van der Vaart toe. Laatstgenoemde bleef echter bij zijn standpunt. “Nee, dat snap ik niet. Zo onbelangrijk. Ik vind het echt onzin.”

