Van Hooijdonk begint over 'voetbalporno', waarna Van der Vaart een hele gekke vraag stelt

Spanje - Nederland was een waar spektakelstuk, dat uiteindelijk eindigde in een verloren strafschoppenserie voor Oranje. Ondanks het uiteindelijk resultaat heeft Pierre van Hooijdonk enorm genoten.

Het Nederlands elftal rechtte zondagavond tot drie keer toe zijn rug, maar uiteindelijk mocht het niet baten. In de strafschoppenserie misten Noa Lang en Donyell Malen, terwijl bij de Spanjaarden enkel Lamine Yamla niet raakschoot. Door de strafschoppen beter te nemen scharen de Zuid-Europeanen zich ten koste van Nederland bij de Final Four van de Nations League. Van Hooijdonk heeft toch met plezier naar Oranje gekeken.

"Ik heb over twee wedstrijden genoten, het was voetbalporno", zegt de analist bij de NOS. Rafael van der Vaart kijkt verbaasd op. "Voetbalporno? Ja, het is bijna twaalf uur, dan mag het hè?" De heren aan tafel lachen vervolgens breeduit.

Als de heren zijn uitgelachen, legt Van Hooijdonk nog eens uit wat hij precies bedoelt. "Twee toplanden die een gevecht uitvechten met tien doelpunten over twee wedstrijden. Het Nederlands elftal komt drie keer terug van een achterstand vanavond. Alles erop en eraan. Ik denk dat dit is waarom we voetbal allemaal zo leuk vinden." Als Gert van 't Hof vervolgens over deze opmerkingen heenstapt en naar de reclame wil, komt Van der Vaart nog met een geniepige opmerking. "Jij kijkt liever porno, of niet?" Raf en Pi-Air proesten het uit, waarna de presentator zegt: "Ik denk niet dat het verstandig is dat ik daar hier nu antwoord op ga geven."

