Voetbal kijken met vrienden? Zo richt je jouw tuin in voor de perfecte matchday

Voetbal kijken in de tuin heeft iets gezelligs. Geen gedoe met kruimels op de bank, geen oververhitte woonkamer vol mensen — gewoon een frisse buitenlucht, een lekker drankje in de hand en volop ruimte om met vrienden te juichen (of te balen). Of het nu gaat om een belangrijke Champions League-wedstrijd, een Oranje-duel of een zondagmiddag Eredivisie-pot. En of je nu een grote tuin hebt of een kleine tuin, er zijn tal van creatieve oplossingen. Met een paar slimme aanpassingen maak je van je tuin de ultieme plek om de wedstrijd te beleven. Hoe je dit het beste aan kunt pakken? Je komt er in dit blog alles over te weten.

Een groot scherm voor de ultieme ervaring

Een klein tv’tje op de tuintafel werkt natuurlijk niet als je met een groep vrienden wilt kijken. Ga voor een groot scherm dat iedereen goed kan zien. Een stevige televisie die geschikt is voor buitengebruik is ideaal. Een beamer met een projectiescherm kan ook een slimme keuze zijn. Zorg ervoor dat het scherm uit het directe zonlicht staat om reflecties te voorkomen. En test vooraf even waar het beeld het beste uitkomt. Wil je echt een bioscoopsfeer? Plaats dan een paar comfortabele stoelen of zelfs wat zitzakken voor een relaxte opstelling. Je maakt hierdoor van je tuin de ultieme relaxplek waar je vrienden maar al te graag komen.

Comfortabele zitplekken voor iedereen

Je hebt het misschien al eens een keer eerder meegemaakt. Niets zo vervelend als een spannende wedstrijd kijken terwijl je op een harde klapstoel zit of ergens achterin staat zonder goed zicht. Daar wil je voor je eigen tuin natuurlijk maar al te graag verandering in aanbrengen. Zorg dus voor voldoende comfortabele zitplekken. Een loungeset is perfect voor langere avonden, maar je kunt ook gaan voor tuinbanken of zelfs een paar eenvoudige stapelstoelen die je erbij kunt pakken als er extra mensen aanschuiven. Een paar kussens en plaids maken het geheel nog relaxter, zeker als het ‘s avonds wat afkoelt. Met deze slimme investeringen maak je een wereld van verschil.

Alles bij de hand met een opbergbox

Tijdens een wedstrijd wil je niet steeds naar binnen rennen om kussens, dekentjes of andere spullen te halen. Een opbergbox voor in de tuin is dan een uitkomst. Hierin kun je alles kwijt wat je nodig hebt: van extra zitkussens tot een stapel plaids voor als het fris wordt. Ook andere accessoires zoals een verlengsnoer, een bluetoothspeaker of wat extra glazen berg je hier makkelijk op. Kies voor een waterdichte box, zodat alles ook bij een onverwachte regenbui droog blijft. En is de avond voorbij? In een mum van tijd heb je je tuin weer opgeruimd en ligt het er weer helemaal netjes bij. Wel zo handig natuurlijk.

Partytent: schaduw en beschutting in één

In ons (koude) kikkerlandje weten we het maar al te goed. Het weer is altijd een onzekere factor bij buitenactiviteiten. Zelfs in de warmste zomermaanden, wanneer het EK in volle gang is. Een partytent kan het verschil maken tussen een geslaagde avond en een plotselinge verhuizing naar binnen. Bij felle zon biedt een tent schaduw, en bij een regenbui blijven jij en je vrienden gewoon droog. Daarnaast creëert een partytent meteen een gezellige sfeer, zeker als je er een paar lichtslingers in hangt. Wil je een open setting? Ga dan voor een model met afneembare zijwanden, zodat je flexibel bent afhankelijk van het weer.

Eten en drinken binnen handbereik

Wat is een voetbalavond zonder snacks en drankjes? In plaats van steeds op en neer te lopen naar de keuken, kun je een kleine buitenbar of een koelbox in de tuin neerzetten. Een minikoelkast is ideaal als je vaak wedstrijden kijkt, maar een grote ijsemmer met drankjes werkt ook prima. Denk ook aan een simpele snacktafel met wat hapjes, zodat iedereen zelf kan pakken zonder dat jij steeds moet rondlopen. Zo weet je zeker dat niemand iets tekort komt en dat je de wedstrijd goed kunt blijven volgen, zonder op en neer te hoeven lopen.

De juiste sfeer met verlichting en geluid

Sfeer is alles bij een goede voetbalavond. Naast het grote scherm en de zitplekken mag verlichting niet ontbreken. Sfeerlampen of lichtslingers geven een gezellige uitstraling zonder dat het beeldscherm overbelicht wordt. Ook goed geluid is belangrijk — zeker als je buiten zit, wil je het commentaar en het stadiongeluid goed kunnen horen. Een draadloze speaker of een soundbar met een beetje power kan het verschil maken.

Maak er een traditie van

Een goed ingerichte tuin voor voetbalwedstrijden kan ervoor zorgen dat jouw plek dé vaste hotspot wordt voor elke belangrijke match. Maak er een traditie van door af en toe een thema-avond te organiseren, bijvoorbeeld met bijpassende hapjes of een kleine voorspellingscompetitie. Zo wordt voetbal kijken niet alleen een sportieve aangelegenheid, maar ook een gezellig moment met vrienden dat steeds weer terugkomt.