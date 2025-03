Zoon van Jamie Carragher ontvangt eerste oproep, maar niet voor Engeland

De zoon van Jamie Carragher mag zich verheugen op zijn debuut als international. James Carragher, die speelt voor Wigan Athletic, is opgeroepen voor de nationale ploeg van Malta.

Carragher werd geboren in Liverpool en groeide op in Engeland, maar heeft sinds vorige maand ook de Maltese nationaliteit. De opa van zijn vader komt uit Malta, waardoor James en zijn vader allebei Maltees staatsburger konden worden.

Artikel gaat verder onder video

Waar Jamie Carragher in totaal 38 interlands speelde voor Engeland, zal James dus het shirt van Malta dragen. De 22-jarige centrumverdediger is opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland (21 maart) en Polen (24 maart).

Carragher speelde tussen 2011 en 2017 in de jeugdopleiding van Liverpool en vertrok daarna naar Wigan Athletic. In de afgelopen twee seizoenen werd hij verhuurd aan Oldham Athletic en het Schotse Inverness Caledonian Thistle, maar sinds dit seizoen is hij deel van de selectie van Wigan. Hij speelde 23 duels voor de huidige nummer zeventien van de League One.