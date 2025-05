Othniël Raterink kan overstap maken naar Bayern München

Het Nederlandse talent Othniël Raterink kan een fraaie transfer maken. De negentienjarige rechtsback staat onder contract bij De Graafschap, maar staat in de belangstelling van Bayern München en 1. FC Köln.

Raterink maakte afgelopen seizoen op huurbasis de overstap van De Graafschap naar Bayer Leverkusen. Die verhuizing kwam niet uit het niets: hij volgde daarmee Jefta Bresser, de voormalige hoofd jeugdopleiding van de Doetinchemse club, die inmiddels bij de Duitse topclub actief is. Bresser had vertrouwen in de kwaliteiten van de jonge verdediger en speelde een belangrijke rol in zijn transfer. “Hij heeft Leverkusen getipt en mij een beetje geholpen. Ik ben heel blij dat ik hier terecht ben gekomen”, zei Raterink onlangs in een interview met ESPN.

Bij aankomst in Duitsland sloot Raterink eerst aan bij de Onder 19 van Bayer Leverkusen, maar al snel mocht hij meetrainen met het eerste elftal van trainer Xabi Alonso. Zijn wedstrijden speelde hij weliswaar voornamelijk bij de Onder 19, maar daarin kwam hij liefst 26 keer in actie, waaronder zes keer in de prestigieuze Youth League.

Op het veld met Frimpong

Tijdens de trainingen bevond hij zich regelmatig tussen grote namen als Florian Wirtz, Victor Boniface, Granit Xhaka en Jeremie Frimpong. Een bijzondere ervaring, aldus Raterink: “Dat is een groot verschil met De Graafschap. De kwaliteit is hier gigantisch. Qua conditie en kracht kan ik goed meekomen, maar het tempo ligt natuurlijk wel veel hoger. Gelukkig pas ik mij snel aan.”

Raterink keert in principe terug bij De Graafschap, waar hij nog twee seizoenen onder contract staat. De kans dat hij daadwerkelijk weer gaat voetballen in Doetinchem is klein. Club als Bayern München en 1. FC Köln hebben al interesse getoond om Raterink te laten aansluiten in de jeugdopleiding. Naar verwachting zullen er binnenkort nog meer clubs in de rij staan voor het talent, dat in het seizoen 2023/24 zijn debuut in het betaald voetbal maakte bij De Graafschap.