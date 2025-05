Pijnlijke beelden: Ajax-fans worden verkeerd geïnformeerd en juichen voor niks

Een pijnlijk moment voor de fans van Ajax zondagmiddag. In de veertigste minuut van de wedstrijd tegen FC Twente klonk er gejuich in de Johan Cruijff ArenA, omdat men dacht dat Sparta Rotterdam had gescoord tegen PSV. Dat was onterecht.

Ajax kwam zelf binnen het halfuur op voorsprong tegen FC Twente, door een doelpunt van Jordan Henderson. De euforie in de Johan Cruijff ArenA was echter van korte duur, want ongeveer gelijktijdig zette Ivan Perisic PSV op voorsprong tegen Sparta Rotterdam.

In de veertigste minuut van Ajax – FC Twente klonk er opeens gejuich in de Johan Cruijff ArenA, omdat fans van Ajax dachten dat Sparta gelijk had gemaakt tegen PSV. Dat was echter niet het geval: een inzet van de Rotterdammers belandde in het zijnet. Ook de fans van Sparta hadden overigens kort een vreugde-explosie. Die was dus van korte duur, omdat de bal in het zijnet belandde.

Onder andere de app Sofascore gaf ten onterechte een notificatie van een doelpunt voor Sparta. De app corrigeerde dat echter razendsnel.