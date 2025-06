Instagram-post voedt zorgen over persoonlijke situatie Theo Janssen

De geruchten over de relatieproblemen tussen Theo Janssen en zijn vrouw Linda Kolkman worden via Instagram kracht bijgezet. De oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax is namelijk getagd in een Instagram-post over een familiedag bij de familie Janssen, alleen zijn vrouw Linda is daar niet op te zien.

Begin juni kwam RealityFBI met het bericht dat Janssen na een recente wedstrijd van FC de Rebellen is betrapt met zijn broek op de enkels tijdens een intiem moment met een naakte vrouw. De vrouw in kwestie had het Instagram-account desgevraagd laten weten bekend te zijn met de verhalen en was vooral benieuwd wat de plannen met de juice waren. Het juicekanaal trok daarmee de conclusie dat de vrouw het hiermee bevestigde.

Na die geruchten verwijderde Janssen de foto's met zijn vrouw Linda. Alleen de foto van hun trouwdag bleef staan. "Het huwelijk lijkt daarmee in zwaar weer te zijn beland. Of het nog goedkomt, is nog maar de vraag", aldus RealityFBI. Op Instagram was het iemand opgevallen dat Linda niet aanwezig was bij de familiedag. "Familiedag zonder z'n vrouw erbij?", vraagt iemand aan het juicekanaal. "Dit valt inderdaad op", klinkt het in een Instagram-story.

Vervolgens duikt het kanaal dieper in de geschiedenis tussen Theo Janssen en Linda. "De voorbije weken hoorden we dat Theo destijds met Linda hetzelfde kunstje zou hebben geflikt. Linda zou als jonge medewerker in haar vakgebied bij Vitesse zijn begonnen, en terwijl Theo toen ook een partner had, zou hij destijds zijn vreemdgegaan met Linda, met wie hij nu dus getrouwd is. Kortom, Linda is geen vreemde voor de praktijken van Theo. We verwachten overigens niet dat hij nu direct het huwelijksbootje instapt met de dame die hij naar verluidt in de kleedkamer stond te krikken."

Vervolgens doet RealityFBI nog wel een heel opmerkelijke onthulling over het slippertje van Janssen. "Wat verder rondgaat is dat Theo, toen hij werd betrapt, de security zou hebben gevraagd of hij de daad kon afmaken. Security liep op dat moment hun sluitronde en wilde volgens geruchten ook gewoon naar huis, dus kreeg Theo geen ruimte om zijn daad af te maken."

