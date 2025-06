Pochettino zwaar onder vuur in Amerika, oud-PSV'er schrikt van 'beschamende' nederlaag

Exact een jaar voor de start van het Wereldkampioenschap verkeert de Verenigde Staten in crisissferen. Het Team USA van bondscoach Mauricio Pochettino ging in Nashville pijnlijk onderuit in een oefenwedstrijd tegen Zwitserland (0-4), onder meer oud-PSV'er DaMarcus Beasley is zich rot geschrokken van het niveau.

Op 11 juni 2026 vindt in het Azteca-stadion in Mexico City de aftrap van het WK 2026 plaats, dat door de FIFA is toegewezen aan Mexico, de Verenigde Staten en Canada. De VS hopen als thuisland goed voor de dag te komen, maar het oefenduel met Zwitersland biedt bijzonder weinig perspectief. De ploeg van Pochettino, waar FC Utrecht-speler Paxten Aaronson in de basis startte en PSV'er Malik Tillman in de rust mocht invallen, registreerde in 90 minuten niet één schot tussen de palen.

Aan de andere kant toonden de Zwitsers zich een stuk daadkrachtiger. Tien minuten voor rust was de eindstand al bereikt, door treffers van Dan Ndoye, Michel Aebischer, Breel Embolo en Johan Manzambi. Het Amerikaanse The Athletic spreekt dan ook van een 'beschamende' nederlaag. "De eerste helft was bijna niet te beschrijven zo slecht", schrijft het medium, dat aanstipt dat het sinds 1980 niet meer was voorgekomen dat de ploeg halverwege tegen zó'n grote achterstand aankeek. DaMarcus Beasley, die tussen 2004 en 2006 voor PSV speelde en in zijn carrière 127 interlands voor de VS speelde, sprak bij TNT Sports: "Ik heb nog nooit een Amerikaans team zó slecht zien spelen in een helft."

Bondscoach Pochettino nam na afloop de volledige verantwoordelijkheid voor de forse nederlaag. De Argentijn, oud-trainer van onder meer Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur, probeert toch iets positiefs uit de oorwassing te halen. "Ik denk dat we van zo'n nederlaag een veel beter team en betere coaches worden, want ik denk dat je hiervan kunt leren. We gaan in de toekomst zeker andere beslissingen nemen om beter voor de dag te komen."