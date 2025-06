Dest niet naar Gold Cup met VS na overleg met Pochettino

gaat niet met het Amerikaanse nationale team mee naar de Concacaf Gold Cup. Dat laat bondscoach Mauricio Pochettino weten op de kanalen van de bond. De beslissing is in overleg genomen en is ‘het beste voor de speler’, vanwege de fysieke tol die dit seizoen heeft geëist van Dest.

Dest stond dit vanwege een gescheurde kruisband bijna het gehele afgelopen seizoen geblesseerd langs de kant. In totaal kwam de verdediger tot zeven optredens, waarvan de laatste wedstrijd, de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo, de enige was waarin hij negentig minuten speelde.

LEES OOK: PSV maakt jacht op nog een Senegalese verdediger

Artikel gaat verder onder video

Eerder op de dag werd de selectie van de Verenigde Staten voor de aankomende Gold Cup in eigen land (en in Canada) bekendgemaakt. Dest ontbrak op die lijst en later reageerde Pochettino op zijn afwezigheid: “In het geval van Sergiño hebben we besloten dat het het beste is voor de speler om deze zomer een individueel trainingsprogramma te volgen, zodat hij de focus kan leggen op het komende seizoen.”

De Gold Cup gaat 15 juni van start. In de groepsfase staan wedstrijden tegen Haïti, Trinidad en Tobago, net als het uitgenodigde Saudi-Arabië op het programma. Dest, die eerder voor de camera's van ESPN aangaf zeker bij PSV te blijven, slaat het toernooi over en zal vanaf het begin aan bij de voorbereiding van de Eindhovenaren deelnemen.

#USMNT Head Coach Mauricio Pochettino on Sergiño Dest pic.twitter.com/mTgq15V6jG — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 5, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 'PSV tikt miljoenen af: gewenste verdediger hard op weg naar Eindhoven' 🔗

👉 PSV komt met update over TBC-onderzoek en situatie Pérez 🔗

👉 'Harde keuze' bij PSV: 'Kans dat hij doorgaat is fifty-fifty' 🔗

👉 'Perisic benaderde Swart om bij Ajax te voetballen, maar Kroes nam de telefoon niet op' 🔗