'Ik wil het WK voor clubs afschaffen, dat is mijn doel'

LaLiga-president Javier Tebas heeft opnieuw hard uitgehaald naar het vernieuwde WK voor clubs. De Spanjaard noemde het toernooi vorige week al ‘volkomen absurd’ en zei deze week dat hij er alles aan wil doen om het van de voetbalagenda te schrappen.

"Mijn doel is dat er helemaal geen WK voor clubs meer wordt gespeeld, dat is voor mij heel duidelijk", zei Tebas dinsdag tijdens een bijeenkomst op de ESADE Business School in Barcelona. "Er is geen ruimte voor. We hebben geen behoefte aan nóg een toernooi dat alleen maar meer geld richting dezelfde clubs en spelers schuift."

Tebas vreest vooral de impact op de nationale competities, en dan met name de Europese. "Dit model tast het hele ecosysteem van de nationale competities aan. En bovendien: er is simpelweg geen extra geld meer te halen uit uitzendrechten. We moeten het huidige ecosysteem beschermen en dit toernooi afschaffen. Houd het WK desnoods bij hoe het ooit begon, een weekendje voetbal en klaar. Maar nu zijn er simpelweg geen beschikbare speeldagen meer."

De 62-jarige preses haalde ook het spelniveau van het toernooi onderuit. Zo had hij kort gekeken naar een wedstrijd van Chelsea. "Ik heb ongeveer 25 minuten gekeken en het voelde alsof ik naar een vriendschappelijke wedstrijd in de voorbereiding zat te kijken. Ik zag totaal geen intensiteit."

Het vernieuwde WK voor clubs is op 14 juni begonnen en loopt nog tot en met 13 juli, als de finale wordt gespeeld. In totaal nemen 32 ploegen deel aan dit uitgebreide toernooi, waaronder twee Spaanse clubs: Real Madrid en Atlético Madrid. De nieuwe opzet moet elke vier jaar terugkeren.

Tebas blijft zich echter verzetten. “FIFA moet zich bezighouden met het belang van het wereldwijde voetbal, niet met het steeds groter maken van toernooien die een paar clubs rijker maken en de rest achterlaten.”