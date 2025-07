Lautaro Martínez haalt uit naar Inter-ploeggenoot na blamage op WK voor clubs

heeft na de uitschakeling van Internazionale op het WK voor clubteams stevig uitgehaald. De Argentijnse steraanvaller en aanvoerder van de Nerazzurri lijkt - zonder zijn naam daadwerkelijk te noemen - helemaal klaar te zijn met middenvelder .

Voor het Inter van de nieuwe hoofdtrainer Christian Chivu betekende de achtste finale van het club-WK maandag het eindstation. Het Braziliaanse Fluminense was met 2-0 te sterk voor de Italiaanse grootmacht. Zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries kreeg van Chivu een basisplaats, Martínez begon aan de zijde van Marcus Thuram in de aanval. Çalhanoglu was - vanwege een blessure - niet van de partij. Martínez verscheen na afloop van de wedstrijd voor de camera's van zowel DAZN als Mediaset en maakte van zijn hart geen moordkuil. "In de eerste helft zaten we zeker niet goed in de wedstrijd, we moesten een tegengoal incasseren en gaven de bal veel te vaak weg", begon de Argentijn. "In de tweede helft deden we het beter, we hebben alles gegeven. Maar het was heel heet, we zijn mentaal vermoeid en misten veel spelers."

"Ik bied mijn excuses aan aan de fans en iedereen die hier vandaag naartoe is gekomen om ons te zien", sprak Martínez vervolgens. De sterspeler wilde tot slot een 'duidelijke boodschap' overbrengen aan zijn teamgenoten: "Iedereen die wil blijven moet blijven, wie dat niet wil moet maar vertrekken." Toen hij werd gevraagd aan wie zijn boodschap gericht was, weigerde Martínez te onthullen wie hij bedoelde: "Ik ga geen namen noemen. We zijn hier gekomen om alles te geven, maar ik heb veel zaken gezien die me niet bevallen. Ik ben de aanvoerder, de leider van de groep, dus ik moet van me laten horen. Maar de boodschap is duidelijk: wie wil blijven om te strijden om grote prijzen kan dat doen. Zo niet: tot ziens", besloot Martínez zijn verhaal.

Volgens Football Italia is Çalhanoglu de ploeggenoot waar Martínez zijn relaas op baseerde. De 31-jarige Turkse middenvelder, die nog twee seizoenen vastligt in Milaan, heeft volgens Turkse media zijn zinnen gezet op een transfer naar Galatasaray en de clubleiding van Inter op de hoogte gesteld van zijn vertrekwens. "Ik heb hier vier jaar geleden transfervrij getekend en ik heb alles gegeven. Ik wil nu mijn loopbaan vervolgen bij Galatasaray en vraag om jullie begrip. Laat me naar huis gaan", zou Çalhanoglu de Inter-directie hebben verteld.