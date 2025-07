Instagram grijpt keihard in na post van Xess Xava (9), zoontje Sneijder en Yolanthe

Het Instagram-account van Xess Xava, het zoontje van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, is dit weekend voor even geblokkeerd geweest. De reden hiervoor was de virale video waarin het negenjarige jongetje zijn lange haren liet afknippen bij de kapper. Het ‘automatische systeem’ van Instagram besloot in te grijpen. Inmiddels is het account van Xess Xava weer online.

Xess Xava zorgde afgelopen week voor een grote verrassing, door zijn kenmerkende lange haren af te laten knippen. Op het Instagram-account van de zoon van Sneijder en Yolanthe verscheen donderdagavond een video van de knipbeurt. “Ik was altijd erg gehecht aan mijn lange haar, maar vandaag besloot ik dat het tijd was voor een verandering. Zo blij met mijn nieuwe look!!”, stond in het bijschrift. De video ging vervolgens viraal op het socialmediaplatform.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag was het account van Xess Xava op Instagram plots geblokkeerd. In haar Instagram Story geeft Yolanthe uitleg waarom het profiel van haar zoontje offline was gehaald. “Doordat er zoveel verkeer was op zijn Instagram de afgelopen dagen, schrok Instagram en hebben ze zijn account geblokkeerd”, schreef de actrice zaterdag. “Hij had meer dan drie miljoen views op zijn laatste video.” Instagram dacht daardoor dat er iets niet klopte en besloot het account, dat wordt beheerd door de ouders van Xess Xava, te blokkeren. Yolanthe besloot daarop contact op te nemen met het platform.

“Instagram weet dat het door zijn ouders wordt beheerd en zijn er mee bezig om het zo snel mogelijk weer online te zetten”, schreef Yolanthe vervolgens. Toch was het terugkrijgen van het account moeilijker dan gedacht door het ‘automatische systeem’ van het socialmediaplatform. Inmiddels is het account van Xess Xava weer online, zo deelt Yolanthe op haar Story.

