Letselschade opgelopen tijdens voetbal. Wat moet ik doen?

Je gedachten zitten volledig in de wedstrijd, je ziet de bal aankomen, je grijpt je kans en ineens voel je een klap ….. Helaas geen doelpunt, maar wel een zeer pijnlijke en nare blessure. In dit artikel lees je alles wat je moet weten, als je letselschade oploopt tijdens het voetballen.

Wat is letselschade?

Voordat we bekijken hoe letselschade tijdens het voetbal kan ontstaan, eerst een korte introductie over letselschade zelf. Hierbij gaat het namelijk om zowel de lichamelijke als geestelijke schade die je oploopt, evenals de materiële en immateriële schade.

Verschillende soorten schade (materiële vs. immateriële schade)

Als je letselschade oploopt tijdens het voetballen, kun je vervolgens via Smart Letselschade diverse kosten claimen. Waaronder:

● Verwondingen: dit is een vorm van immateriële schade, en het gaat om een vergoeding voor de fysieke en mentale schade die je hebt geleden. Dit kunnen ziekenhuiskosten zijn, maar ook die voor rehabilitatie of een psycholoog

● Gemaakte kosten: dit is tevens een vorm van immateriële schade, waaronder medische kosten, maar ook eventuele andere kosten naar aanleiding van het ongeval

● Materiële schade: in dit geval kun je denken aan een beschadigd tenu, voetbalschoenen, enzovoorts

● Eventuele overige kosten, die je samen met je schadespecialist kunt bekijken

Wanneer spreken we over letselschade tijdens voetbal?

Als je tijdens voetbal letselschade oploopt, is het belangrijk om eerst vast te stellen of je letselschade in aanmerking komt voor een vergoeding. Iets dat niet altijd even voor de hand liggend is en het is dan ook raadzaam om contact op te nemen met een letselschade expert. Zij kunnen jouw situatie bekijken en je voorzien van advies.

Zelfs als je twijfelt, is het verstandig om je situatie te bespreken. Iets dat overigens erg makkelijk is.

Hoe letselschade melden?

Letselschade melden kan gewoon online, in een paar stappen. De eerste stap is zelf online contact opnemen, om de letselschade te melden. Vervolgens zal een expert contact met je opnemen, om alles door te nemen.

Deze expert zal je vertellen of het zinvol is om een claim in te dienen. Zo ja, dan wordt je geholpen bij dit hele proces, zodat je jezelf kunt bezighouden met je herstel en hopelijk weer snel op het veld kunt staan.

Verloop van het letselschade proces

Als een behandeling van je letselschade zaak wordt gestart, is het waarschijnlijk prettig om te weten dat in 98% van alle gevallen een passende vergoeding zal worden gevonden. De uiteindelijke vergoedingen lopen erg uiteen.

Van het vergoeden van materiële kosten en de toegepaste medische hulp, tot een vergoeding voor verlies van inkomsten die je misloopt door het ongeval.

Dit alles is voor jou kosteloos, inclusief het onderhandelen over de gepaste vergoeding met de aansprakelijke partij. De letselschade expert zal tevens de claim indienen bij deze partij, wat zowel een particuliere persoon kan zijn als de voetbalvereniging.

Uiteraard hopen we dat je nooit in zo'n situatie terechtkomt tijdens het voetballen, en je geen blessures of andere verwondingen oploopt. Maar indien dit wel het geval is, hopen we dat dit artikel je heeft geholpen om de juiste keuzes te maken.