Beau de Boer, de vriendin van Calvin Stengs, uit restaurant gezet in Pisa

Foto: © Imago/instagram beau de boer
Tijmen Gerritsen
29 augustus 2025, 21:18

Beau de Boer, de vriendin van Calvin Stengs, is uit een restaurant in Pisa gezet op het moment dat de voetballer zijn transfer naar Pisa aan het afronden was. Dat vertelt ze in een video op sociale media. Beau de Boer en de mensen met wie zij op stap was kregen het aan de stok met een boze medewerkster.

In een video op TikTok legt de dochter van oud-voetballer Frank de Boer het verhaal uit: "Calvin vloog naar Bologna voor de medische keuring. Daar hoefde ik niet bij te zijn, dus ik ging naar Pisa met het management van Stengs naar Pisa. We gingen daar uiteten, maar nu komt het... We zijn het restaurant uitgezet. Iemand wilde zijn steak doorgebakken, maar dat kon echt niet volgens haar", doelt ze op een medewerkster van het restaurant.

De Boer begreep daar niets van: "Ik houd ook niet van doorgebakken, maar als iemand dat wil dan geef je dat toch gewoon? Ze was helemaal woest. Ze ging in het Italiaans tegen ons schreeuwen. Nou, toen zijn we ergens anders gaan eten en dat was ook heerlijk."

Inmiddels is De Boer weer terug in Nederland en verblijft Stengs in een hotel in Pisa, de stad waar het tweetal een nieuwe woning gaat zoeken: "We moeten nog even kijken hoe we het allemaal gaan doen, maar als we een huis vinden komt alles goed."

Copa
1.996 Reacties
718 Dagen lid
22.540 Likes
Copa
Klasse van deze medewerkster. Ze houdt haar restaurant in ere. Wie schoenzool wil moet naar de schoenmaker

Derk62
371 Reacties
750 Dagen lid
1.737 Likes
Derk62
Nou, lekker belangrijk

Arena
307 Reacties
18 Dagen lid
1.089 Likes
Arena
Nu graag even het verhaal van de medewerkster plaatsen. Ik geloof echt met de beste wil van de wereld niet dat je een restaurant wordt uitgezet omdat je je steak doorbakken wil hebben. Ik geloof er ook niks van dat ze dat weigeren. Daar is geheid meer voorgevallen.

peterdejong1983
608 Reacties
1.068 Dagen lid
4.525 Likes
peterdejong1983
@Arena hoeft niet. Bestel daar maar een pizza hawai. Meer hoef ik niet te zeggen.

Arena
307 Reacties
18 Dagen lid
1.089 Likes
Arena
Ik kom al 20 jaar regelmatig in Italië. Nooit ergens een probleem gehad in restaurants.

Voetbalhoofdstad
439 Reacties
32 Dagen lid
1.478 Likes
Voetbalhoofdstad
Gaat lekker in Italie. Gimenez ook al in de uitverkoopbak gegooid door de voorzitter van Milan.

De kikker
97 Reacties
869 Dagen lid
128 Likes
De kikker
@Voetbalhoofdstad Ja al die spelers van Feyenoord mislukken hopeloos in het buitenland. Doen ze toch wel goed om hoofdprijzen te krijgen voor middelmaat.

