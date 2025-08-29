Beau de Boer, de vriendin van Calvin Stengs, uit restaurant gezet in Pisa

Beau de Boer, de vriendin van , is uit een restaurant in Pisa gezet op het moment dat de voetballer zijn transfer naar Pisa aan het afronden was. Dat vertelt ze in een video op sociale media. Beau de Boer en de mensen met wie zij op stap was kregen het aan de stok met een boze medewerkster.

In een video op TikTok legt de dochter van oud-voetballer Frank de Boer het verhaal uit: "Calvin vloog naar Bologna voor de medische keuring. Daar hoefde ik niet bij te zijn, dus ik ging naar Pisa met het management van Stengs naar Pisa. We gingen daar uiteten, maar nu komt het... We zijn het restaurant uitgezet. Iemand wilde zijn steak doorgebakken, maar dat kon echt niet volgens haar", doelt ze op een medewerkster van het restaurant.

De Boer begreep daar niets van: "Ik houd ook niet van doorgebakken, maar als iemand dat wil dan geef je dat toch gewoon? Ze was helemaal woest. Ze ging in het Italiaans tegen ons schreeuwen. Nou, toen zijn we ergens anders gaan eten en dat was ook heerlijk."

Inmiddels is De Boer weer terug in Nederland en verblijft Stengs in een hotel in Pisa, de stad waar het tweetal een nieuwe woning gaat zoeken: "We moeten nog even kijken hoe we het allemaal gaan doen, maar als we een huis vinden komt alles goed."

Bekijk hieronder de video waarin Beau de Boer het incident in Pisa uitlegt: