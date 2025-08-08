El Yaakoubi publiceert tegenvideo: 'Dit vind ik superzwak van Tim Hofman'

is met een eigen video gekomen als reactie op de onthullingen die BOOS en Follow The Money over hem deden. De 29-jarige verdediger publiceert vrijdagmiddag een video met de naam 'BLIJ'. Daarin benadrukt hij altijd transparant geweest over het onderscheid tussen zijn stichting Durf te Dromen en onderneming DTD. Wel erkent hij dat bepaalde zaken beter hadden gekund.

El Yaakoubi ligt onder vuur na onthullingen van BOOS en Follow the Money over zijn stichting en commerciële onderneming, beide opererend onder een vergelijkbare naam (Durf te Dromen en DTD). De journalisten ontdekten dat El Yaakoubi scholen en gemeentes mogelijk heeft misleid door liefdadigheid en commerciële activiteiten door elkaar te laten lopen. Scholen dachten samen te werken met een stichting voor kwetsbare jongeren, terwijl ze in werkelijkheid tienduizenden euro’s betaalden aan zijn commerciële bedrijf. Lees hier het volledige artikel over de aantijgingen richting El Yaakoubi.

De video begint met El Yaakoubi die toelicht dat hij een ‘satirische’ reactievideo heeft gemaakt in de stijl van BOOS. Hij licht daarna toe wat zijn stichting en onderneming doen en wie ervoor werkt. Hij ontkent geld uitgekeerd te hebben gekregen vanuit de stichting, afgezien van een onkostenvergoeding van 2100 euro. El Yaakoubi zegt verder dat er al een plan lag om vanaf 1 september een concreter onderscheid te maken tussen Durf te Dromen en DTD. Hij geeft toe dat er eigenlijk al sprake had moeten zijn van aparte websites, wat nog niet zo was.

El Yaakoubi geeft in ieder geval één fout toe. “Het klopt inderdaad dat we eenmalig een onnozele administratieve fout hebben gemaakt. Het betrof een KVK-nummer dat niet juist stond in de samenwerkingsovereenkomst. Echter, we hebben wel met de juiste naam en bankrekeningnummer gefactureerd en het geld is ook naar de onderneming gegaan. We hebben ook gevraagd of we deze fout mochten corrigeren, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Aan de hand hiervan kan je dus niet stellen dat dit de normale gang van zaken is.”

El Yaakoubi laat e-mail zien

El Yaakoubi laat een e-mail zien die hij heeft gestuurd naar een school, VOLT!. In die mail staat een gespreksverslag, waarin de notulen staan van een gesprek dat plaatsvond waar El Yaakoubi bij aanwezig was. Daarin staat dat DTD al werkzaam is op diverse middelbare school en dat El Yaakoubi daarnaast ook oprichter is van een stichting die met vrijwilligers bijles en themalessen geeft aan scholieren.

Het Utrechtse scholenbestuur NUOVO, dat alleen al in het afgelopen schooljaar ruim één miljoen euro overmaakte aan El Yaakoubi’s commerciële bv, heeft de samenwerking beëindigd. “En dit komt allemaal door het onderzoek dat BOOS en Follow the Money hebben gedaan. Omdat zij namelijk aangeven dat ik niet transparant zou zijn geweest.” Daarna verheft de voetballer zijn stem. “Ik bedoel, je leest zelfs dat ik daarnaast oprichter ben van Stichting Durf te Dromen en mijn vrijwilligerswerk. Hoe duidelijk wil je het nog hebben?!”

“Ik kan het nogmaals niet duidelijker maken. Dan kan je toch als BOOS niet stellen dat wij niet transparant zijn geweest. Alle scholen wisten gewoon dat wij met een onderneming acteren. Dus meneer Hofman, als ik niet transparant wilde zijn, als ik dat had gewild, dan had ik toch nooit van m’n leven zo’n mail gestuurd naar de directeur van VOLT! Dan had ik toch met voorbedachten rade al deze informatie voor mezelf gehouden en achtergehouden van al onze partners. Nee, dat heb ik dus niet gedaan, zoals jij suggereert in jouw aflevering.”

‘Dit vind ik superzwak van Tim Hofman’

“Tim, even serieus. Als je een jaar lang onderzoek naar mij doet, naar onze organisaties, naar alles wat wij aan werkzaamheden verrichten, dan vind ik het superzwak, maar ook echt superzwak, dat je dan in de laatste twee weken voor je aflevering, nog even op TikTok zit: ‘Jongens, als jullie nog intell hebben, stuur me alsjeblieft een DM.’ Je bent een jaar bezig, kerel. Wat is er in dat jaar gebeurd dan? Jij bent de journalist, ik niet, dus jij zou het wellicht ook veel beter weten dan ik, maar ik heb in ieder geval altijd meegekregen en gehoord dat je als journalist altijd met de feiten zou willen komen. Houd dan ook bij de feiten. Als je dan namelijk in je preview aangeeft dat ik een geheime BV zou hebben - in hoeverre is het geheim als je je inschrijft bij KVK, laat ik dat even voorop stellen - maar daarnaast geef je ook aan dat ik een BV zou hebben vanaf 2024. Dat klopt niet, want de BV bestaat sinds 2025 gemaakt.”

Daarna deelt hij een audio-opname van een gesprek met Hofman. Daarin is te horen dat hij desgevraagd uitlegt wat het vrijwilligerswerk inhoudt dat El Yaakoubi ook doet. Hofman vraagt of hij met ‘praktisch hetzelfde werk’ ook geld verdient met zijn BV, maar El Yaakoubi ontkent dat het ‘precies hetzelfde’ is. Daarna vraagt de voetballer: “Had je me niet eerder kunnen bellen?” Hofman antwoordt: “Ik krijg toch eerst tips en aanwijzingen.” El Yaakoubi zegt: “Jij bent toch de man van de transparantie?” Hofman houdt vol dat hij ‘netjes zijn journalistieke rol’ heeft uitgevoerd.

“En wat ik nog steeds niet begrijp, is waarom je een inzage zou willen hebben van mijn persoonlijke financiën”, zegt hij verder richting de camera, over Hofman (maar niet tegen hem). “Je geeft namelijk aan dat het belangrijk is om te weten wat er binnenkomt binnen mijn onderneming, om te weten hoeveel geld ik zou overmaken naar de stichting. Maar daar heb je mijn persoonlijke inzage niet voor nodig. Je hebt daarvoor een jaarrekening nodig en een jaarverslag. Dus je kan het allemaal zelf terugzien wat ik doneer aan Stichting Durf te Dromen.”

“En daarnaast geef je ook aan dat het belangrijk is om te weten wat mijn persoonlijke financiën zijn, om te weten te komen hoeveel geld wij uitbetalen aan onze medewerkers die in dienst zijn van mijn onderneming. Dat is toch logisch? Natuurlijk moet ik al mijn medewerkers betalen. En natuurlijk ontvangen zij maandelijks een loonstrook. Dus we hebben geen vrijwilligers die in dienst zijn van mijn onderneming. Onze vrijwilligers zijn alleen maar werkzaam als vrijwilliger binnen Stichting Durf te Dromen.”

Waarom El Yaakoubi niet met Tim Hofman in gesprek wil

El Yaakoubi beantwoordt daarna de vraag waarom hij niet voor de camera in gesprek gaat met Hofman. “Meerdere mensen hebben mij dit afgeraden en hebben me geadviseerd dit zeker niet te doen. Waarom niet? Omdat BOOS bekendstaat om hun knip- en plakwerk. En tijdens mijn telefoongesprekken en de vragen die zij gesteld hebben per mail, merkte ik al dat dit hun werkwijze is. En daar wilde ik geen onderdeel van zijn. En helaas ben ik niet in de positie, net als een BOOS, om opnames en gesprekken mee te nemen in mijn aflevering. Ik heb namelijk genoeg gesprekken en memo’s, maar ik leg waarde aan de relatie met onze partners en betrokkenen. Die respecteer ik.”

Toch erkent hij dat bepaalde dingen beter hadden gekund. “Als je kijkt naar de naam, DTD en Stichting te Dromen, dat lijkt superveel op elkaar. Had ik dit geweten toentertijd, dan had ik wellicht voor een andere naam gekozen. En zoals eerder aangegeven, is het programma BOOS al een jaar bezig met dit onderzoek. In het afgelopen jaar hebben zij meerdere collega’s, vrijwilligers en oud-vrijwilligers, benaderd met suggestieve vragen. En wat we nog meer beter hadden kunnen doen, is een stukje kleding. En nee, onze intentie is nooit geweest om mensen in verwarring te brengen. De stichting en onderneming versterken elkaar alleen maar.”

El Yaakoubi zegt ‘een van de zwaarste periodes van zijn leven’ te hebben doorgemaakt. “Dit heeft natuurlijk superveel impact op mij persoonlijk, mijn familie en mijn vrienden. En ik heb me natuurlijk de afgelopen jaren super erg ingezet voor alles waar ik achter sta. Daar sta ik nog steeds achter.”

Tot slot daagt El Yaakoubi ook de journalist uit van Follow The Money die onderzoek naar hem deed, Nikki Brands. Hij deelt screenshots van een gesprek tussen Brands en een persoon, waarin Brands vraagt of die persoon degene is die zij aan de lijn heeft gehad. Dat wordt ontkend door de persoon.

"Ik zou u graag nog willen adviseren. Mijn volgende advies is als volgt. Op het moment dat je onderzoek doet, weet dan wie je gesproken hebt. En weet dan ook wie je gebeld hebt en bij wie je informatie hebt gehaald", stelt El Yaakoubi. "Want als je achteraf nog moet navragen met wie je wel of niet hebt gesproken, dan klinkt je onderzoek extreem ongeloofwaardig. Voor mij in ieder geval klinkt het dan extreem, erg ongeloofwaardig."

Hij heeft een slotboodschap: "Dus ik nodige jou en Tim in ieder geval hierbij uit om langs te komen bij onze stichting of onderneming - moet je lekker zelf weten, want we hebben binnen beide entiteiten het thema social media - dan kunnen we het namelijk hebben over fake news, over framing, over gevaren van social media en wat het zou kunnen doen met het gevoel van een ander. Dan kunnen we in ieder geval wat meer bewustwording creëren."