Tadic slaat topcontract af: transfer naar Rode Ster afgeketst

De transfer van naar Rode Ster Belgrado is afgeketst, zo weet ESPN te melden. Er was naar verluidt een akkoord op hoofdlijnen, maar er is een kink in de kabel gekomen.

Tadic wilde nog wat tijd nemen om af te wachten hoe sterk de selectie van Rode Ster zou worden. De topclub uit Servië is echter niet bereid op hem te wachten.

Daardoor vervolgt Tadic zijn loopbaan waarschijnlijk elders. Eerder deze zomer werd hij in verband gebracht met Olympiakos, Benfica en Atlético Madrid; nu hengelen clubs uit Mexico en Saudi-Arabië naar de diensten van de veteraan.

Tadic is transfervrij na zijn vertrek bij Fenerbahçe. Hij werd in zijn laatste maanden in Turkse dienst ook geregeld gelinkt aan een terugkeer naar Ajax.

Voor Tadic lag in Belgrado ‘het grootste contract in de geschiedenis van het Servische voetbal’ klaar, met een jaarsalaris van twee miljoen euro, exclusief bonussen. In totaal maakte het medium Mondo melding van negen verschillende bonussen, die betrekking hebben op prestaties met het team en individuele prestaties.

Zo kon Tadic 200.000 euro verdienen als Rode Ster zich zou plaatsen voor de Champions League en kon hij 30.000 euro bijschrijven voor ieder gepakt punt in de competitiefase. Ook het winnen van de landstitel zou de routinier 30.000 euro opleveren. Verder mocht hij voor ieder doelpunt en iedere assist een bedrag van vijfduizend euro incasseren.