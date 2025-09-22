De 5 opvallendste transfers van deze zomer

Zoals elke zomer draait de voetbalwereld weer op volle toeren. Grote namen verhuizen van club, scouts rennen zich rot en fans refreshen het transfernieuws alsof hun leven ervan afhangt. Dit jaar is het vooral de Premier League die de portemonnee flink heeft opengetrokken. De bedragen zijn weer van het kaliber 'hoeveel nullen zijn dit precies?'. Tijd om eens te kijken naar de vijf transfers die het meeste stof deden opwaaien.

Op nummer één staat Florian Wirtz. Liverpool legde maar liefst 137,5 miljoen euro neer voor de Duitse spelmaker. En nee, dat is geen typfout. Voor die prijs kun je ook een paar villa’s kopen én ze voorzien van luxe gietvloeren. Maar goed, Wirtz moet dus de nieuwe smaakmaker worden onder Arne Slot, en dat brengt de nodige verwachtingen met zich mee.

Net daarachter vinden we Byran Mbeumo, die de overstap maakt naar Manchester United voor een totaalbedrag van 82 miljoen euro. Brentford hield lang de boot af, maar gaf uiteindelijk toch groen licht. De club uit Manchester had de portemonnee blijkbaar nog niet leeg, want ook Mathues Cunha werd binnengehengeld, voor zo’n 74 miljoen. Als dat geen druk op de schouders van de nieuwe aanwinsten legt, dan weten we het ook niet meer.

Oud-eredivisiegezichten duiken op in Engeland

Mohammed Kudus is ook weer terug in de headlines. De oud-Ajacied maakte de overstap van West Ham naar Tottenham Hotspur voor een bedrag van 63,8 miljoen euro. De hoop bij Spurs is duidelijk: geen herhaling van het rampseizoen van vorig jaar. Of Kudus dat in zijn eentje kan rechttrekken, is natuurlijk maar de vraag.

Ook Noni Madueke, ooit actief bij PSV, veranderde deze zomer van club. Arsenal nam hem over van Chelsea voor een slordige 60 miljoen. Daarmee sluit hij de top vijf af. Leuk detail: Madueke begon ooit als groot talent in Eindhoven, en nu mag hij het laten zien in het Emirates Stadium.

De bedragen in deze lijst zijn niet mals, maar ook buiten de top vijf werd er flink uitgegeven. Dean Huijsen ging naar Real Madrid voor bijna 60 miljoen, en Tijjani Reijnders tekende bij Manchester City voor 55 miljoen. Lekker verdiend door AZ, en toch nét buiten het lijstje.

Geld maakt niet altijd gelukkig

Natuurlijk zijn dit indrukwekkende deals, maar zoals ieder seizoen geldt: een hoge transfersom is geen garantie voor succes. Vraag dat maar aan clubs die vorig jaar miljoenen uitgeven aan spelers die nauwelijks aan de bak kwamen. Het draait uiteindelijk nog steeds om hoe goed een speler in het team past, of hij zich snel aanpast aan een nieuw land en of de trainer überhaupt weet wat hij met zijn nieuwe aankoop aan moet.

Nu maar afwachten wat het oplevert

De komende maanden zal blijken of deze transfers echt het verschil gaan maken. Fans hopen natuurlijk op succesverhalen, spectaculaire doelpunten en nieuwe helden. Maar net zo vaak zien we dat dure aankopen worstelen, banken warmhouden of gewoonweg niet blijken te passen.