Ronald Koeman vergeet beste speler te selecteren voor Oranje

Volgens journalist Valentijn Driessen maakt bondscoach Ronald Koeman een kapitale fout door buiten zijn Oranje-selectie te laten. De linksback van Burnley is volgens hem momenteel de beste speler op die positie en zou zonder twijfel bij het Nederlands elftal moeten zitten.

“Dé linksback speelt bij Burnley. Dat is Quilindschy Hartman. Dat is onze beste linksback", zegt Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Die moet een aantal maanden krijgen om weer terug op zijn oude niveau te komen, maar dat is de beste linksback van het Nederlands elftal. En Jurriën Timber heeft daar ook gespeeld. Dus als je die niet in het centrum opstelt, zet die dan eventueel linksback."

Artikel gaat verder onder video

Koeman zette Mickey van de Ven neer op die plek en die presteert in de ogen van Driessen stukken minder dan Hartman op die positie: "Wat je bij Van de Ven ziet… Hij heeft heel veel energie, heel veel snelheid, heel veel kracht, hij kan heel hard naar de achterlijn lopen, maar dan weet hij het niet meer. Dat is toch een probleem!"

De journalist vervolgt: "Dus daar moet Van de Ven de juiste keuzes gaan maken, daarin moet hij gaan groeien. Je moet hem afzetten tegen bijvoorbeeld Dumfries. Dumfries heeft veel meer specifieke kwaliteiten dan Van de Ven."