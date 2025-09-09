Live voetbal

Ronald Koeman vergeet beste speler te selecteren voor Oranje

Ronald Koeman
Foto: © Imago
0 reacties
Tijmen Gerritsen
9 september 2025, 08:31

Volgens journalist Valentijn Driessen maakt bondscoach Ronald Koeman een kapitale fout door Quilindschy Hartman buiten zijn Oranje-selectie te laten. De linksback van Burnley is volgens hem momenteel de beste speler op die positie en zou zonder twijfel bij het Nederlands elftal moeten zitten.

“Dé linksback speelt bij Burnley. Dat is Quilindschy Hartman. Dat is onze beste linksback", zegt Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Die moet een aantal maanden krijgen om weer terug op zijn oude niveau te komen, maar dat is de beste linksback van het Nederlands elftal. En Jurriën Timber heeft daar ook gespeeld. Dus als je die niet in het centrum opstelt, zet die dan eventueel linksback."

Artikel gaat verder onder video

Koeman zette Mickey van de Ven neer op die plek en die presteert in de ogen van Driessen stukken minder dan Hartman op die positie: "Wat je bij Van de Ven ziet… Hij heeft heel veel energie, heel veel snelheid, heel veel kracht, hij kan heel hard naar de achterlijn lopen, maar dan weet hij het niet meer. Dat is toch een probleem!"

De journalist vervolgt: "Dus daar moet Van de Ven de juiste keuzes gaan maken, daarin moet hij gaan groeien. Je moet hem afzetten tegen bijvoorbeeld Dumfries. Dumfries heeft veel meer specifieke kwaliteiten dan Van de Ven."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Polen in 2025 (1-1)

Speler van Oranje stuurt bericht naar Wesley Sneijder: 'Ik waardeer het'

  • Gisteren, 22:50
  • Gisteren, 22:50
Ronald Koeman en Nigel de Jong

'Koeman is klaar na het WK, mogelijke opvolger heeft clausule'

  • Gisteren, 20:34
  • Gisteren, 20:34
Ronald Koeman met als inzet Sem Steijn

'Sem Steijn mag niet meer worden opgeroepen voor Oranje'

  • Gisteren, 17:03
  • Gisteren, 17:03
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Litouwen - Nederland

2 - 3
Gespeeld op 7 sep. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 23 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
3
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel