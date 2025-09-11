Edgar Davids voor honderdduizenden euro’s beroofd door goede vriendin

Voormalig Oranje-international Edgar Davids is door een voormalig vriendin beroofd van een kunstcollectie ter waarde van 220.000 euro, schrijft De Telegraaf. De vrouw wordt ook verdacht van diefstal van geld en een luxe horloge, maar dat ontkent ze.

Nabila Habiby (38) is de verdachte in de zaak rond de diefstal van de kunstcollectie van Davids. De vrouw was in het verleden bevriend met de 74-voudig international en toen hij eind 2014 naar een appartement in Londen verhuisde, vertrouwde hij Habiby de zorg over zijn eigendommen toe. Vervolgens bracht ze in het geheim 37 kunstwerken naar geldverstrekkers. De collectie, die Davids tussen 2006 en 2012 had gekocht van de Opera Gallery in New York, heeft een waarde van 188.000 pond, omgerekend bijna 220.000 euro.

De Evening Standard meldt dat Davids ervan overtuigd was dat zijn schilderijen opgeslagen waren in een kluis. In 2017 ontdekte hij dat de werken waren geveild aan personen over de hele wereld. De oud-voetballer ontdekte dit toen hij op Instagram werd benaderd door een man die enkele stukken uit de collectie had gekocht in Hong Kong. De naam van de voormalig middenvelder stond op de achterkant van het kunstwerk en de koper ging ervan uit dat het werk legaal was verkregen. Hij benaderde Davids om te vragen wat het verhaal achter het schilderij was. De voormalig Ajacied stuurde het bericht gelijk door naar de Britse politie.

Lange tijd heeft Habiby ontkend dat ze achter de diefstal zat, maar inmiddels heeft ze een verklaring afgelegd. Ze zou aan de politie hebben laten weten dat ze als ‘zelfstandig consultant’ werkte, geld kreeg van haar ouders en een inkomen had van ‘slechts’ 6000 euro per maand. Ook verklaarde ze dat ze ‘goede vrienden’ was met Davids, maar ze inmiddels geen contact meer hebben. Deze week is de rechtszaak tegen de verdachte begonnen. Habiby wordt ook verdacht van diefstal van geld en een luxe horloge van Davids, maar dit ontkent ze. Naar verwachting volgt in november de uitspraak.