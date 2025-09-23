Live voetbal

FC26 Player Ratings: de top 20 mannen en vrouwen

Dominic Mostert
23 september 2025, 05:30   Bijgewerkt: 10:09

EA Sports heeft de officiële ratings van EA FC 26 bekendgemaakt en de top 20 beste spelers en speelsters liggen vast. Opvallend is dat zowel bij de mannen als de vrouwen meerdere spelers de hoogste score van 91 behalen. Mohamed Salah en Kylian Mbappé delen de koppositie bij de mannen, terwijl Alexia Putellas en Aitana Bonmatí bovenaan staan bij de vrouwen. Hieronder vind je de complete top 20 met alle namen, clubs en ratings overzichtelijk in tabelvorm.

Top 20 spelers (mannen) – EA FC 26

RangSpelerPositieClubOVR
1Mohamed SalahRM / RWLiverpool91
2Kylian MbappéSTReal Madrid91
3Ousmane DembéléSTParis Saint-Germain90
4RodriCDMManchester City90
5Virgil van DijkCBLiverpool90
6Jude BellinghamCM / CAMReal Madrid90
7Erling HaalandSTManchester City90
8RaphinhaLMBarcelona89
9Lamine YamalRWBarcelona89
10Achraf HakimiRBParis Saint-Germain89
11VitinhaCMParis Saint-Germain89
12Gianluigi DonnarummaGKManchester City89
13PedriCMBarcelona89
14Joshua KimmichCDMBayern München89
15AlissonGKLiverpool89
16Harry KaneSTBayern München89
17Federico ValverdeCMReal Madrid89
18Vinícius Jr.LWReal Madrid89
19Florian WirtzCAMLiverpool89
20Thibaut CourtoisGKReal Madrid89

Top 20 speelsters (vrouwen) – EA FC 26

RangSpeelsterPositieClubOVR
1Alexia PutellasCMBarcelona91
2Aitana BonmatíCMBarcelona91
3Caroline Graham HansenRWBarcelona90
4Alessia RussoSTArsenal89
5Mariona CaldenteyCMArsenal89
6Patri GuijarroCDMBarcelona89
7Khadija ShawSTManchester City89
8Mapi LeónCBBarcelona89
9Marie KatotoSTLyon88
10Kadidiatou DianiRWLyon88
11Sophia WilsonSTPortland Thorns88
12Guro ReitenLMChelsea88
13Ewa PajorSTBarcelona88
14Christiane EndlerGKLyon88
15DebinhaCAMKC Current88
16Irene ParedesCBBarcelona88
17Chloe KellyRMArsenal87
18Lindsey HeapsCAMLyon87
19Lucy BronzeRBChelsea87
20Rose LavelleCMGotham FC87

Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.

Prijzen per console:

Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.

