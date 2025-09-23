FC26 Player Ratings: de top 20 mannen en vrouwen

EA Sports heeft de officiële ratings van EA FC 26 bekendgemaakt en de top 20 beste spelers en speelsters liggen vast. Opvallend is dat zowel bij de mannen als de vrouwen meerdere spelers de hoogste score van 91 behalen. Mohamed Salah en Kylian Mbappé delen de koppositie bij de mannen, terwijl Alexia Putellas en Aitana Bonmatí bovenaan staan bij de vrouwen. Hieronder vind je de complete top 20 met alle namen, clubs en ratings overzichtelijk in tabelvorm.
Top 20 spelers (mannen) – EA FC 26
Rang
Speler
Positie
Club
OVR
1
Mohamed Salah
RM / RW
Liverpool
91
2
Kylian Mbappé
ST
Real Madrid
91
3
Ousmane Dembélé
ST
Paris Saint-Germain
90
4
Rodri
CDM
Manchester City
90
5
Virgil van Dijk
CB
Liverpool
90
6
Jude Bellingham
CM / CAM
Real Madrid
90
7
Erling Haaland
ST
Manchester City
90
8
Raphinha
LM
Barcelona
89
9
Lamine Yamal
RW
Barcelona
89
10
Achraf Hakimi
RB
Paris Saint-Germain
89
11
Vitinha
CM
Paris Saint-Germain
89
12
Gianluigi Donnarumma
GK
Manchester City
89
13
Pedri
CM
Barcelona
89
14
Joshua Kimmich
CDM
Bayern München
89
15
Alisson
GK
Liverpool
89
16
Harry Kane
ST
Bayern München
89
17
Federico Valverde
CM
Real Madrid
89
18
Vinícius Jr.
LW
Real Madrid
89
19
Florian Wirtz
CAM
Liverpool
89
20
Thibaut Courtois
GK
Real Madrid
89
Top 20 speelsters (vrouwen) – EA FC 26
Rang
Speelster
Positie
Club
OVR
1
Alexia Putellas
CM
Barcelona
91
2
Aitana Bonmatí
CM
Barcelona
91
3
Caroline Graham Hansen
RW
Barcelona
90
4
Alessia Russo
ST
Arsenal
89
5
Mariona Caldentey
CM
Arsenal
89
6
Patri Guijarro
CDM
Barcelona
89
7
Khadija Shaw
ST
Manchester City
89
8
Mapi León
CB
Barcelona
89
9
Marie Katoto
ST
Lyon
88
10
Kadidiatou Diani
RW
Lyon
88
11
Sophia Wilson
ST
Portland Thorns
88
12
Guro Reiten
LM
Chelsea
88
13
Ewa Pajor
ST
Barcelona
88
14
Christiane Endler
GK
Lyon
88
15
Debinha
CAM
KC Current
88
16
Irene Paredes
CB
Barcelona
88
17
Chloe Kelly
RM
Arsenal
87
18
Lindsey Heaps
CAM
Lyon
87
19
Lucy Bronze
RB
Chelsea
87
20
Rose Lavelle
CM
Gotham FC
87
Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?
EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.
Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.
