Opvallend: twee landen na 49 jaar plots op lijst met EK-winnaars

Slowakije en Tsjechië mogen zich na 49 jaar officieel Europees kampioen noemen, zo blijkt uit een overzicht op de website van de UEFA. De voetbalbond erkent de landen als EK-winnaar vanwege de titel die Tsjecho-Slowakije in 1976 behaalde.
Na bijna vijftig jaar staan Slowakije en Tsjechië daardoor in hetzelfde rijtje als Nederland, Portugal en Denemarken, die ook één keer het Europees Kampioenschap wisten te winnen.
Tsjecho-Slowakije was op 20 juni 1976 te sterk voor West-Duitsland in de EK-finale. Na een 2-2 gelijkspel werd de strafschoppenserie met 5-3 gewonnen. Eerder dat toernooi schakelden de Tsjechen en Slowaken Nederland uit in de halve finale: 3-1 na verlenging.
In 1993 viel Tsjecho-Slowakije uiteen in Tsjechië en Slowakije. Beide landen richtten hun eigen voetbalbond en nationale elftal op. De kwalificatiereeks voor het WK van 1994 werd nog gezamenlijk voltooid, onder de naam Vertegenwoordigers van Tsjechen en Slowaken.
Dit vind ik raar. De sovjet unie is ook europees kampioen geweest en bestaat nu niet meer. Betekent dit nu dat alle landen die onderdeel van de sovjet unie waren nu ook apart vermeld gaan worden als europees kampioen? Het land bestaat tenslotte niet meer. Slaat dus nergens op.
