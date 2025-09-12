Opvallend: twee landen na 49 jaar plots op lijst met EK-winnaars

Slowakije en Tsjechië mogen zich na 49 jaar officieel Europees kampioen noemen, zo blijkt uit een overzicht op de website van de UEFA. De voetbalbond erkent de landen als EK-winnaar vanwege de titel die Tsjecho-Slowakije in 1976 behaalde.

Na bijna vijftig jaar staan Slowakije en Tsjechië daardoor in hetzelfde rijtje als Nederland, Portugal en Denemarken, die ook één keer het Europees Kampioenschap wisten te winnen.

Tsjecho-Slowakije was op 20 juni 1976 te sterk voor West-Duitsland in de EK-finale. Na een 2-2 gelijkspel werd de strafschoppenserie met 5-3 gewonnen. Eerder dat toernooi schakelden de Tsjechen en Slowaken Nederland uit in de halve finale: 3-1 na verlenging.

Artikel gaat verder onder video

In 1993 viel Tsjecho-Slowakije uiteen in Tsjechië en Slowakije. Beide landen richtten hun eigen voetbalbond en nationale elftal op. De kwalificatiereeks voor het WK van 1994 werd nog gezamenlijk voltooid, onder de naam Vertegenwoordigers van Tsjechen en Slowaken.