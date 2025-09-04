Sporting publiceert duidelijk statement over St. Juste en denkt aan juridische stappen

is in een flink conflict verzeild met zijn huidige werkgever, Sporting Lissabon. De verdediger werd zonder zijn weten uit de selectie gezet, iets wat Sporting compleet ontkent. De Portugese topclub zou zelfs juridische stappen willen nemen tegen de Nederlander.

St. Juste bevindt zich momenteel in een moeilijke periode bij zijn club. Nadat hij de afgelopen seizoenen weinig minuten maakte voor Sporting, zag hij ook wat transfers afketsen deze zomer. Maar het ging van kwaad tot erger: de 28-jarige Groningen werd maandag zelfs naar het tweede elftal van de club uit Lissabon gezet. St. Juste voelde de behoefte om maandag met een verklaring te komen via Instagram. “De afgelopen maanden is er veel geschreven en gezegd over mijn situatie bij Sporting. Ik vind dat het tijd is om mijn kant van het verhaal volledig en transparant te delen. Aan het begin van de transferperiode kreeg ik van de club te horen dat ik niet weg hoefde, omdat de trainer dit seizoen op mij wilde rekenen. Maar zodra het seizoen begon, werd ik plotseling niet meer in de selectie opgenomen.”

Uiteindelijk kreeg St. Juste de bevestiging van Sporting dat hij daar mocht vertrekken. Daar maakte het management van de speler dan ook werk van. "Met verschillende Duitse clubs bereikte ik een persoonlijk akkoord, maar Sporting accepteerde alleen de voorwaarden van Union Berlin. Een week lang stond mijn koffer klaar en wachtte ik op groen licht om te vertrekken. Twee dagen voor de deadline kreeg ik te horen dat eerst een speler verkocht moest worden. Dat gebeurde niet, waardoor de transfer niet doorging.”

Toen besloot St. Juste toch maar in Lissabon te blijven, wat ook te maken had met de geboorte van zijn dochter. "Dat begreep het bestuur. Vandaag (maandag, red.) trainde ik met plezier met mijn teamgenoten. Maar toen ik thuis kwam, werd ik overspoeld met berichten." De Nederlander vernam dat hij naar B-elftal was teruggezet. "Ik kwam hierachter via de kranten. Ik respecteer de club, de trainer en bovenal de fans, en ik vraag alleen om hetzelfde respect terug. Ik zal buigen maar nooit breken, groen en wit stroomt door mijn aderen, dus ik zal met trots het shirt van het B-elftal dragen."

Sporting slaat vervolgens hard terug naar St. Juste, die eerder voor sc Heerenveen, Feyenoord en 1. FSV Mainz 05 speelde. Via een statement laat de club weten 'categorisch de ernstige en onaanvaarde insinuaties van Jeremiah St. Juste te ontkennen'. "De club heeft de speler en zijn naasten ten alle tijde op de hoogte gehouden over de toekomst bij de club, iets wat ook uit zijn eigen bericht blijkt." Sporting stelt dat de de Nederlander maandag om 13.00 te horen zou hebben gekregen dat hij naar het tweede elftal was gezet. "Verder spreekt het voor zich dat we hem hebben opgenomen in onze selectie voor de UEFA Champions League."

Mogelijke juridische stappen

De club wil het daar echter niet bij laten en overweegt juridische stappen. "Sporting CP veroordeelt de poging om de integriteit van de instelling en haar leiders te ondermijnen en verklaart dat zij niet zal nalaten alle beschikbare juridische middelen in te zetten om de waarheid te achterhalen en de stabiliteit te waarborgen die nodig is om de doelstellingen van het team te bereiken."