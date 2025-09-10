Live voetbal

Ziggo Sport-presentator verdwijnt per direct van televisie

10 september 2025

De periode van presentator Bas van Veenendaal bij Ziggo Sport is na tien jaar ten einde gekomen. Dat heeft de 47-jarige journalist onlangs zelf bekendgemaakt op sociale media. Van Veenendaal stopt met zijn werk op televisie en gaat door als ondernemer.

"Het is tijd om verder te reizen. Na bijna tien jaar ga ik weg bij Ziggo Sport. Ik heb een decennia lang met veel plezier voor de zender gewerkt, maar heb de ambitie om mensen te helpen. Dat wil ik onder meer doen door hun kerntalenten te ontdekken en ontwikkelen. Ik ga verder als ondernemer en heb veel zin om diverse projecten op te pakken", schrijft Van Veenendaal op LinkedIn.

Van Veenendaal was voor Ziggo Sport jarenlang een van de vaste presentatoren bij voetbalwedstrijden uit het buitenland. Soms analyseerde hij een duel met een analist in de studio, soms stond hij langs in het veld.

De geboren Almeloër verdwijnt niet volledig uit de journalistiek, want hij blijft als presentator verbonden bij de podcast Formule 1 Aan Tafel. Op Ziggo Sport is hij echter niet meer te zien.

