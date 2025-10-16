Arbiter in kleedkamer opgesloten na wedstrijd: 'Trieste dag, ik pik dit niet'

Michel van de Luitgaarden, scheidsrechter in het amateurvoetbal, is onlangs in de kleedkamer opgesloten bij een wedstrijd van de Vlijmense Boys. De spelers van die vereniging waren niet tevreden met de beslissingen van de arbiter en deelden hun onvrede op vervelende wijze.

Van de Luitgaarden moest meermaals ingrijpen tijdens het Brabantse duel en gaf vele kaarten. Ook werden er twee spelers van de Vlijmense Boys van het veld gestuurd. De sfeer werd steeds grimmiger rondom de voetballers van de voetballers van die ploeg. Na afloop wilde de scheidsrechter zo snel mogelijk naar huis.

"Eenmaal in de kleedkamer werd door een bovenraam met een bidon mijn kleding natgespoten", vertelt de leidsman tegen het AD. "Ik heb niet meer gedoucht, want ik wilde daar zo snel mogelijk weg. Dat lukte niet, omdat de deur op slot was gedraaid. Op het moment dat ik aangaf de politie te bellen, ging de deur van het slot."

Van de Luitgaarden heeft thuis direct een klacht ingediend bij de KNVB. De voetbalbond erkende de pesterijen richting de scheidsrechter en laat de Vlijmense Boys twee weken niet in actie komen. Dit is een voorlopige maatregel; er wordt nog onderzoek gedaan naar de actie van de betrokken spelers.

De arbiter is flink geschrokken van de onvriendelijke behandeling. "Ik pik dit niet. Het is kortom een trieste dag en het woord is wat mij betreft nu aan de tuchtcommissie. Al vanaf de eerste minuut kreeg ik van Vlijmense kant van alles naar mijn hoofd, dat pik ik niet. En dat ook nog eens tijdens de 'Landelijke week van de scheidsrechter'", klaagt Van de Luitgaarden.