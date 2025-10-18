Scheidsrechter (16) mishandeld bij debuutduel: ‘Bij de keel gepakt en op de grond geduwd’

Een zestienjarige scheidsrechter is vrijdagavond mishandeld tijdens een zaalvoetbalwedstrijd in Geldrop, tussen FC Eindhoven 5 en SV Tongelre 9. De jonge arbiter floot op dat moment zijn eerste officiële duel, zo meldt Omroep Brabant.

De vader van het slachtoffer laat tegenover het medium weten dat de tiener zich wil oriënteren op een loopbaan als scheidsrechter. “Hij is een van de jongste scheidsrechters in de regio, dit is zo sneu voor hem”, reageert de vader, die zelf jarenlang scheidsrechter is geweest, weten. Of zijn zoon verder wil met fluiten, is onduidelijk.

De vlam sloeg pas in de tweede helft van de wedstrijd in de pan, toen er een opstootje ontstond tussen de twee teams. “Wat duw- en trekwerk, hoofden tegen elkaar. Daarop deelde mijn zoon twee gele kaarten uit”, aldus zijn vader. Een aantal spelers waren het hier niet mee eens, ‘omdat andere scheidsrechters hier geen kaart voor zouden trekken’, omschrijft Omroep Brabant het voorval. “Vervolgens keerden enkele spelers zich tegen mijn zoon. Omdat hij wél hiertegen optrad.”

Omdat dit op een dusdanig intimiderende manier gebeurde, trok de zestienjarige scheidsrechter zich even terug in de kleedkamer. Toen hij er een paar minuten later uitkwam, ging het opnieuw mis. “Een jongen zei wat tegen hem, waarop mijn zoon hem nog een gele kaart gaf. Daarop werd mijn zoon bij de keel gepakt, op de grond geduwd en is er nog geprobeerd hem tegen het hoofd te schoppen”, aldus zijn vader.

De politie kwam met vier auto’s naar Sporthal De Kievit, waar het incident plaatsvond. Op basis van getuigenverklaringen werd een negentienjarige inwoner uit Eindhoven aangehouden, die vastzit en wordt gehoord.