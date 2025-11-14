Het Nederlands elftal speelt vanavond een uitwedstrijd tegen Polen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in het Nationaal Stadion in Warschau. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is bij een overwinning zeker van het mondiale eindtoernooi, dat komende zomer gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ontmoeting in september tussen beide landen eindigde in 1-1. Weet Oranje nu wel te winnen? In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Malta - Nederland.