LIVE WK-kwalificatie | Polen - Nederland na 58 minuten gestaakt: vuurwerk op het veld

Depay
14 november 2025, 20:45   Bijgewerkt: 22:08

Het Nederlands elftal speelt vanavond een uitwedstrijd tegen Polen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in het Nationaal Stadion in Warschau. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is bij een overwinning zeker van het mondiale eindtoernooi, dat komende zomer gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ontmoeting in september tussen beide landen eindigde in 1-1. Weet Oranje nu wel te winnen? In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Malta - Nederland.

Vrij Dag
182 Reacties
544 Dagen lid
253 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voorhoede Psv Middenveld Ajax Maar wel allemaal spelend in het buitenland. Als je hier blijft ballen verspil je tijd

FC Onkruid
238 Reacties
177 Dagen lid
337 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Weer balverlies van Memphis...En hoppa 1-0 achter...🤬

ERIMIR
3.987 Reacties
495 Dagen lid
38.469 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Tegen sterke ploegen bakt die Depay er niks van. Corners veel te laag schieten en moet weer een tegengoal veroorzaken.

FC Onkruid
238 Reacties
177 Dagen lid
337 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR. En van Dijk laat zich ook weer eens wegzetten als een kleuter door Lewandowski. Wat is die gast toch ongelooflijk overgewaardeerd.

Arena
1.521 Reacties
95 Dagen lid
3.527 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Depay scoort tenminste dus doet wat hij moet doen (deels). Van Dijk is inderdaad zwaar overgewaardeerd. Is veel te traag en greep totaal niet in bij de 1 - 0. Hij is de leider maar alleen in naam.

Polen - Nederland

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

