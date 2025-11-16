MediaMarkt biedt enorme Black Friday-korting op de ideale tv voor voetbalfans

Wanneer je thuis een grote wedstrijd opzet, wil je een tv waarop elk detail telt. De TCL 65C8K QD-MiniLED Google TV (2025) is precies zo’n toestel: groot, snel, ongelooflijk helder en gemaakt om sport en entertainment tot leven te brengen. Dankzij het royale 65-inch scherm en de nieuwste MiniLED-technologie voelt het alsof je rechtstreeks in het stadion zit.

De beeldkwaliteit is het absolute hoogtepunt. De C8K combineert een krachtige MiniLED-achtergrondverlichting met quantum-dot kleurweergave. Daardoor zijn kleuren dieper, lichter en realistischer dan op traditionele lcd-tv’s. Actiemomenten – denk aan een snelle counter of een knalharde uithaal van buiten de zestien – blijven haarscherp zichtbaar, zelfs wanneer stadionlampen of felle reclameborden voor veel contrast zorgen. Ook donkere scènes ogen strak en vol detail. Avondwedstrijden zien er op deze televisie simpelweg beter uit.

Voor gamers én sportliefhebbers zit er nog meer moois in de behuizing. De C8K ondersteunt een verversingssnelheid tot 144Hz en technieken als VRR en FreeSync Premium Pro. Hierdoor worden snelle bewegingen supervloeiend weergegeven en verdwijnen haperingen of beeldscheuren. Ideaal voor consoles, maar ook voor sport, waar elke milliseconde telt. Google TV zorgt daarnaast voor een razendsnelle en overzichtelijke interface, met toegang tot alle streamingdiensten, live tv-apps en gepersonaliseerde aanbevelingen.

Het ontwerp van de tv is modern en strak, met dunne randen die het beeld laten spreken. De afstandsbediening is verlicht en de interface is gemakkelijk te bedienen. Wil je een complete stadionervaring? Koppel dan een soundbar of speaker-set voor nog vollere audioweergave.

🎯 Black Friday-aanbieding: het ideale moment om toe te slaan

De TCL 65C8K is nu tijdelijk flink afgeprijsd tijdens Black Friday. In plaats van de oorspronkelijke adviesprijs van zo’n €1.599 staat hij momenteel voor €1.099 in de schappen. Een stevige korting voor een toestel dat tot de top van de MiniLED-televisies hoort. De actie loopt zolang de voorraad strekt en maakt deel uit van de Black Friday-weken.

