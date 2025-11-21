Black Friday-deals van MediaMarkt: spotgoedkope Chromecast, smartphones en meer

Black Friday bij MediaMarkt staat dit jaar volledig in het teken van slimme tech, scherpe kortingen en producten waar iedere voetbalfan of gamer direct mee vooruit kan. Van een strakke 4K-streamingoplossing tot een nieuwe headset, monitor of voetbalgame: dit zijn de aanbiedingen die eruit springen.

Chromecast, monitor of headset: je entertainmenthoek upgraden was nog nooit zo betaalbaar

We beginnen met een klassieker die in geen enkel huishouden mag ontbreken: de Chromecast TV Streamer 4K. Die is deze week fors afgeprijsd en gaat voor €79 over de toonbank, zo’n €40 korting op de gebruikelijke prijs. Daarmee maak je van elke tv een volwaardige smart-tv, ideaal voor wedstrijden, analyses of highlights.

Voor wie zijn game-hoek wil upgraden is de Logitech G Pro X-headset een opvallend scherpe deal. De headset, die door veel gamers geroemd wordt om zijn kraakheldere microfoon en comfortabele pasvorm, staat nu voor €144 in de aanbieding — een korting van ongeveer €55.

Sluit je dat alles aan op een nieuwe monitor, dan is de Acer Nitro 27-inch gamingmonitor een opvallend koopje. Met 1 ms reactietijd en 120 Hz verversingssnelheid is dit een prima scherm voor wie een soepele game-ervaring zoekt. De monitor kost nu €99, een daling van circa €40.

De onmisbare voetbalgame en een verrassend scherpe smartphone

Voor voetbalfans is er natuurlijk één titel die echt niet mag ontbreken: EA Sports FC 26. MediaMarkt heeft de game deze week voor €46,95, wat neerkomt op een korting van ongeveer €21. Hier kun je 'm kopen voor PS5 en hier voor Xbox. Een no-brainer voor iedereen die zijn Ultimate Team wil opbouwen of met zijn carrièreclub de Champions League wil in duiken.

Op smartphonegebied is de Samsung Galaxy A26 5G één van de opvallendste prijsbrekers. De telefoon met 128GB opslagruimte is tijdelijk verkrijgbaar voor €189, normaal rond de €299. Een degelijke 5G-smartphone voor een bedrag dat verrassend laag ligt in deze categorie.

Niet alles draait om games en entertainment — ook voor persoonlijke verzorging en keukenapparatuur zijn er scherpe deals. Zo is het Braun Series 5-scheerapparaat tijdelijk flink afgeprijsd, en staat de Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me-koffieset in de Black Friday-hoek met een aantrekkelijke bundelprijs. Beide producten zijn ideaal als cadeau of als upgrade voor je eigen ochtendroutine.

De tv-deal voor wie écht wil knallen

Wil je tijdens het EK, WK of Champions League live in hogere kwaliteit kijken? Dan is de TCL QLED-tv van 43 inch een opvallende aanbieding voor €299 (meestal €449,-). De QLED-techniek zorgt voor heldere kleuren en sterk contrast, terwijl de Black Friday-prijs lager ligt dan je normaal voor een basismodel betaalt.