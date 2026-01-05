Hofman vol ongeloof over Venezuela-inval Trump: 'Binnenkort gezellig potje voetballen'

Tim Hofman heeft zich op kritische wijze uitgelaten over de Verenigde Staten, het land dat medegastheer is van het WK deze zomer. Donald Trump pakte in de nacht van vrijdag op zaterdag de Venezolaanse president Nicolas Maduro op.

De president van de Verenigde Staten is al een tijdje ontevreden over Venezuela. Zo zou het aantal migranten dat de overstap maakte van Venezuela naar de VS enorm zijn toegenomen de laatste jaren door de economische crisis en de maatregelen van Maduro. Ook denkt Trump dat er grote hoeveelheden drugs Amerika inkomen door toedoen van Venezuela en haar president, die leider van een drugskartel zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend was Trump er klaar mee en liet hij Maduro en zijn vrouw oppakken. Ook waren er explosies te horen in onder andere de hoofdstad Caracas. Dat Trump eigenhandig ingrijpt in een ander land, is echter verboden. Landen als Rusland, Iran en Cuba hebben de maatregelen van de Amerikaanse president al streng veroordeeld.

China kwam bijvoorbeeld met de volgende verklaring: "Zulk hegemonistisch gedrag van de VS vormt een ernstige schending van het internationaal recht, maakt inbreuk op de soevereiniteit van Venezuela en vormt een bedreiging voor de vrede en veiligheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. China is hier fel tegen."

Ook Tim Hofman kan zijn ogen niet geloven en maakt een verwijzing naar het WK dat komende zomer op de planning staat. "Wij gaan binnenkort gezellig een potje voetballen in een land dat illegaal een ander land is binnengevallen en zojuist is begonnen aan een coup", schrijft de presentator met cynische ondertoon op Bluesky, een tegenhanger van X. Tussen 11 juni en 19 juli is de VS een van de organisatoren van het mondiale voetbaltoernooi.