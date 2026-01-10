LIVE Eredivisie | Pepi scoort en valt direct daarna uit bij PSV - Excelsior

PSV neemt het bij het begin van de tweede seizoenshelft in eigen huis op tegen Excelsior. De Eindhovenaren wisten de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie allemaal winnend af te sluiten en gaan zodoende aan kop met een voorsprong van elf punten. Tegen Excelsior, dat vijf punten boven de degradatiestreep staat, moet de tweede helft van de competitie goed worden begonnen. Het duel in het Philips Stadion gaat om 20.00 uur van start. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij PSV - Excelsior.

LIVE Eredivisie: PSV - Excelsior Sorteer op: Laatste Oudste 34' - Bijna Perisic (3-0) Vlak na de aftrap krijgt Perisic een schietkans, maar hij mikt 'm in het zijnet. ⚽33' - Gasiorowski scoort! (3-0) BREAKING Veerman neemt de corner kort. De bal belandt uiteindelijk bij Mauro, die geeft een wegdraaiende voorzet naar de tweede paal. Daar staat Gasiorowski klaar om van dichtbij binnen te koppen. Het is 3-0 voor PSV! 32' - Verzorging voor Hartjes (2-0) Hartjes heeft pijn en moet even met de verzorger mee naar de kant, terwijl PSV een hoekschop mag nemen. 28' - Opvallende toeschouwer (2-0) Op de tribune van het Philips Stadion heeft oud-PSV'er Denzel Dumfries plaatsgenomen. Hij zit naast de geschorste Schouten en de geblesseerde Nick Olij. Dumfries is al een tijd geblesseerd bij zijn club Internazionale, dat morgen de topper tegen Napoli op het programma heeft staan. 🔄26' - Wissel PSV (2-0) Pepi wordt afgelost door Driouech. 25' - Pepi moet eraf (2-0) Het was géén buitenspel, maar Pepi heeft last van zijn onderarm en moet de strijd staken. Tot overmaat van ramp is Perisic ook gaan zitten, kan hij wél verder? ⚽23' - PSV verdubbelt de voorsprong! (2-0) BREAKING Pepi zet PSV op 2-0! De Amerikaan werkt een lage voorzet van Til over de doellijn, maar blesseert zich daar wel bij. En was het buitenspel? 20' - Pijntje bij Perisic (1-0) Ivan Perisic kwam even geleden in botsing en voelt met een gepijnigde blik aan zijn schouder. 18' - Schotje Mauro (1-0) Mauro Júnior stoomt op naar voren en komt uiteindelijk tot een laag schot, recht in de handen van Van Gassel. 16' - Pepi buitenspel (1-0) Pepi krijgt een grote kans, maar Van Gassel strekt zich tot het uiterste en tikt de bal uit de korte hoek. Daarna gaat de vlag omhoog voor buitenspel van de PSV-spits, maar daar lijkt in de herhaling geen sprake van te zijn gewe 14' - Kooij ziet geen overtreding (1-0) Yegoian met een slordige pass, die belandt bij Pepi. De Amerikaan combineert met Perisic en wil zelf de diepte zoeken, maar wordt opgevangen door Bronkhorst. Kooij ziet er geen overtreding in en laat doorspelen. 10' - Excelsior dichtbij gelijkmaker (1-0) Meteen na de aftrap komt Excelsior bijna weer langszij. Spits Bergraaf komt teenlengtes tekort om een lage voorzet vanaf links van dichtbij achter Kovár te werken. ⚽ 9' - Wanner zet PSV op voorsprong! (1-0) BREAKING Nu is het alsnog raak! Man staat aan de basis, hij passeert zijn man buitenom en legt vanaf de achterlijn terug op Wanner, die van een meter of tien raak schiet. PSV staat op voorsprong! 5' - Man raakt de paal! (0-0) Man komt vanaf de rechterflank naar binnen en schiet met links richting de korte hoek. Van Gassel staat aan de grond genageld, maar de Roemeense buitenspeler van PSV ziet zijn schot op de paal uiteenspatten. Daar was het bijna 1-0! 3' - Til gevonden (0-0) Til wordt voor het eerst bereikt in de zestien van Excelsior, maar zijn lage voorzetje is een prooi voor Van Gassel. Meteen breekt Excelsior weer uit, maar de voorzet van De Regt kan worden uitverdedigd. Een levendige openingsfase. Laad meer