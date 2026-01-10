Live voetbal 5

LIVE Eredivisie | Pepi scoort en valt direct daarna uit bij PSV - Excelsior

PSV - Excelsior
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
10 januari 2026, 19:55   Bijgewerkt: 20:28

PSV neemt het bij het begin van de tweede seizoenshelft in eigen huis op tegen Excelsior. De Eindhovenaren wisten de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie allemaal winnend af te sluiten en gaan zodoende aan kop met een voorsprong van elf punten. Tegen Excelsior, dat vijf punten boven de degradatiestreep staat, moet de tweede helft van de competitie goed worden begonnen. Het duel in het Philips Stadion gaat om 20.00 uur van start. In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij PSV - Excelsior.

LIVE Eredivisie: PSV - Excelsior

5m geleden

20:35

34' - Bijna Perisic (3-0)

Vlak na de aftrap krijgt Perisic een schietkans, maar hij mikt 'm in het zijnet.

6m geleden

20:34

⚽33' - Gasiorowski scoort! (3-0)

Veerman neemt de corner kort. De bal belandt uiteindelijk bij Mauro, die geeft een wegdraaiende voorzet naar de tweede paal. Daar staat Gasiorowski klaar om van dichtbij binnen te koppen. Het is 3-0 voor PSV!

7m geleden

20:33

32' - Verzorging voor Hartjes (2-0)

Hartjes heeft pijn en moet even met de verzorger mee naar de kant, terwijl PSV een hoekschop mag nemen.

10m geleden

20:30

28' - Opvallende toeschouwer (2-0)

Op de tribune van het Philips Stadion heeft oud-PSV'er Denzel Dumfries plaatsgenomen. Hij zit naast de geschorste Schouten en de geblesseerde Nick Olij. Dumfries is al een tijd geblesseerd bij zijn club Internazionale, dat morgen de topper tegen Napoli op het programma heeft staan.

47179dabb88c47aeb097b6925dfe8c2cb4aec85c

14m geleden

20:26

🔄26' - Wissel PSV (2-0)

Pepi wordt afgelost door Driouech.

14m geleden

20:26

25' - Pepi moet eraf (2-0)

Het was géén buitenspel, maar Pepi heeft last van zijn onderarm en moet de strijd staken. Tot overmaat van ramp is Perisic ook gaan zitten, kan hij wél verder?

16m geleden

20:25

⚽23' - PSV verdubbelt de voorsprong! (2-0)

Pepi zet PSV op 2-0! De Amerikaan werkt een lage voorzet van Til over de doellijn, maar blesseert zich daar wel bij. En was het buitenspel?

19m geleden

20:21

20' - Pijntje bij Perisic (1-0)

Ivan Perisic kwam even geleden in botsing en voelt met een gepijnigde blik aan zijn schouder. 

21m geleden

20:19

18' - Schotje Mauro (1-0)

Mauro Júnior stoomt op naar voren en komt uiteindelijk tot een laag schot, recht in de handen van Van Gassel.

23m geleden

20:17

16' - Pepi buitenspel (1-0)

Pepi krijgt een grote kans, maar Van Gassel strekt zich tot het uiterste en tikt de bal uit de korte hoek. Daarna gaat de vlag omhoog voor buitenspel van de PSV-spits, maar daar lijkt in de herhaling geen sprake van te zijn gewe

25m geleden

20:15

14' - Kooij ziet geen overtreding (1-0)

Yegoian met een slordige pass, die belandt bij Pepi. De Amerikaan combineert met Perisic en wil zelf de diepte zoeken, maar wordt opgevangen door Bronkhorst. Kooij ziet er geen overtreding in en laat doorspelen.

29m geleden

20:11

10' - Excelsior dichtbij gelijkmaker (1-0)

Meteen na de aftrap komt Excelsior bijna weer langszij. Spits Bergraaf komt teenlengtes tekort om een lage voorzet vanaf links van dichtbij achter Kovár te werken.

30m geleden

20:10

⚽ 9' - Wanner zet PSV op voorsprong! (1-0)

Nu is het alsnog raak! Man staat aan de basis, hij passeert zijn man buitenom en legt vanaf de achterlijn terug op Wanner, die van een meter of tien raak schiet. PSV staat op voorsprong!

34m geleden

20:06

5' - Man raakt de paal! (0-0)

Man komt vanaf de rechterflank naar binnen en schiet met links richting de korte hoek. Van Gassel staat aan de grond genageld, maar de Roemeense buitenspeler van PSV ziet zijn schot op de paal uiteenspatten. Daar was het bijna 1-0!

36m geleden

20:04

3' - Til gevonden (0-0)

Til wordt voor het eerst bereikt in de zestien van Excelsior, maar zijn lage voorzetje is een prooi voor Van Gassel. Meteen breekt Excelsior weer uit, maar de voorzet van De Regt kan worden uitverdedigd. Een levendige openingsfase.

PSV - Excelsior

PSV
20:00
Excelsior
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

