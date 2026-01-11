beleefde zaterdag een persoonlijk succes bij Chelsea. De linksback maakte in het FA Cup-duel bij Charlton Athletic (1-5) zijn eerste goal sinds zijn transfer, maar juichte nauwelijks. Na de wedstrijd legt hij uit waardoor dit kwam.

Chelsea ging dit weekend in de FA Cup op bezoek bij Charlton Athletic. De club uit de Championship hield The Blues bijna een hele helft op 0-0, maar in de blessuretijd van het eerste bedrijf was het Hato die met zijn eerste Chelsea-goal de ban brak. De Nederlander nam een afgeslagen voorzet ineens op de pantoffel en liet Charlton-keeper Will Mannion volstrekt kansloos.

Hoewel het zijn eerste goal voor de club was, juichte hij amper. “Ik was verbaasd dat ik hem zo goed raakte. Dat is waarom ik niet juichte”, legt de verdediger na afloop uit bij TNT Sports. “Maar ik ben heel blij met mijn eerste goal voor Chelsea, hoor. En het was nog een mooie ook. Toen ik hem zo raakte, wist ik wel dat hij erin zou gaan.”

Voor Hato was het niet alleen zijn eerste treffer, maar ook zijn eerste wedstrijd in de FA Cup. “Ik hou er wel van, dit soort wedstrijden. Ik hou van strijd, veel duels en vandaag was precies zo'n wedstrijd. Dat was leuk. Het was een goede wedstrijd voor mij en voor het team.”

Het duel stond ook in het teken van het debuut van trainer Liam Rosenior, die overkwam van RC Strasbourg. “Hij heeft zijn eigen manier van voetballen en ik denk dat het een goede manier is, die bovendien bij ons past”, is Hato lovend over zijn nieuwe trainer. “We hebben veel meetings met hem gehad om duidelijk proberen te krijgen hoe hij ons wil laten spelen. We hadden weinig tijd, maar ik denk dat we vandaag precies hebben laten zien wat hij van ons verwachtte.”