Na Nathan Rutjes krijgt Wie is de Mol met Milan van Dongen een nieuwe voetbalprominent

Het laatste seizoen van Wie is de Mol? is maar net ten einde, maar nieuwe afleveringen staan alweer voor de deur. Daarin is ook plaats voor Milan van Dongen, presentator van ESPN.

In de net afgelopen reeks afleveringen bleek Nathan Rutjes de Mol te zijn. Met hem had FCUpdate recentelijk een interview, dat hier terug te zien is. Onder andere zijn optredens bij Wie is de Mol?, Luciano Valente en Fred Grim, zijn voormalige trainer, komen aan bod.

Na Rutjes is het nu de beurt aan Van Dongen, die in het komende seizoen van Wie is de Mol te zien zal zijn. Samen met Bram Krikke, Daan Boom, Delilah Warcup - van Eyck, Eveline Stallaart, Geraldine Kemper, Matteo van der Grijn, Nasrdin Dchar, Nienke van Dijk en Quinty Misiedjan maakt de presentator van ESPN zijn opwachting in het succesvolle televisieprogramma. Dit keer reizen de gasten af naar Tanzania.

In het verleden deden Toine van Peperstraten (presentator, seizoen 6), Dick Jol (oud-scheidsrechter seizoen 7), Rutjes (oud-voetballer, seizoen 20 en 25) en Rocky Hehakaija (straatvoetballer, seizoen 21), Fresia Cousiño Arias (presentatrice, seizoen 22) al eens mee. Rutjes was de enige Mol uit dit rijtje.