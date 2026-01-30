Steijn legt zich neer bij vertrek sterspelers Sparta

Maurice Steijn weet dat , Tobais Lauritsen en Joshua Kitolana komende zomer gevlogen zijn. De drie sterspelers van Sparta hebben al aangegeven te willen vertrekken en Steijn heeft zich daarbij neergelegd.

In een gesprek met ESPN kijkt de trainer vooruit. "Met Joël (Drommel, red.), Tobias (Lauritsen, red.) en Joshua (Kitolano, red.) heb je drie spelers die volgend jaar zeker weg zijn", aldus Steijn. De contracten van het genoemde drietal lopen in de zomer af en dus moet Sparta voorsorteren. "Je bent met elkaar aan het kijken hoe je dat invult. Dat is een onderdeel van de gesprekken", vertelt de trainer.

Artikel gaat verder onder video

Steijn wilde aanvankelijk niet toegeven aan het feit dat Lauritsen en Kitolano Het Kasteel achter zich zouden laten. "Ik heb ze heel lang geprobeerd te overtuigen, maar ze hebben allebei aangegeven een stap hogerop te willen zetten. En dat is heel gezond. Zo'n club zijn we ook." Lauritsen is de afgelopen vier seizoenen steeds een zeer betrouwbare spits geweest in Rotterdam, terwijl Kitolano eveneens een absolute steunpilaar genoemd kan worden, die al een tijdje meedraait.

Drommel is daarentegen pas aan zijn eerste seizoen bij Sparta bezig. Hij wordt gehuurd van PSV en is dit seizoen voor sommigen de beste keeper van de Eredivisie. Daarom wordt het voor Sparta een lastig verhaal om hem te behouden. "Ik denk dat we daarin kansloos zijn", stelt Steijn. "Hij kan een veel hoger niveau aan. Dan ben ik alleen maar blij dat we hem een podium hebben kunnen geven. Hij is klaar voor een stap naar de top, daar ben ik van overtuigd." Na een lastige seizoensstart, uit bij zijn eigenlijke werkgever PSV (6-1 verlies), incasseerde Drommel slechts 28 goals in negentien wedstrijden.

Steijn geeft overigens zelf aan mogelijk langer op Het Kasteel te blijven. "Geen andere club heeft mij benaderd en ik ben volledig gefocust op Sparta." De trainer is volop in onderhandeling over een nieuw contract in Rotterdam.