Johan Derksen ziet overeenkomsten tussen Donald Trump en Adolf Hitler, zo laat hij bij Vandaag Inside weten. Het feit dat de Amerikaanse president zo op de voorgrond treedt rond het WK Voetbal van komende zomer ligt ten grondslag aan die vergelijking.

Tijdens de Vandaag Inside-aflevering van 29 januari komt Trump ter sprake. René van der Gijp vindt hem maar een apart figuur. "Hij is schaamteloos he. Je kunt ook bij zo'n prijs van de FIFA (FIFA Peace Prize, red.) zeggen: 'Donderstraal op met die kutprijs joh, dat slaat nergens op.' Nadat Trump de Nobelprijs voor de Vrede was misgelopen, werd de FIFA Peace Prize in het leven geroepen om de Amerikaanse president te 'belonen' voor zijn onderhandelingen in het Midden-Oosten. Trump ging met de prijs aan de haal, al was zijn effect op het Palestina-conflict uiteindelijk minder groot dan verwacht.

Johan Derksen ziet de markante president nu ook vaak op de voorgrond treden met FIFA-baas Gianni Infantino, in aanloop naar het WK van komende zomer. De Snor maakt dan een opvallende vergelijking. "Trump doet nu hetzelfde als wat Hitler deed in 1933 (eigenlijk 1936, drie jaar nadat Hitler aan de macht kwam, red.) met de Olympische Spelen." Dat sporttoernooi, dat in Berlijn werd gehouden is zeer omstreden, aangezien de Duitse overheid er openlijk de nationaalsocialistische ideologie promootte, met Hitler op de voorgrond. "En Trump gaat nu de show stelen van een groot sportevenement." Het komende wereldkampioenschap voetbal wordt deze zomer in Mexico, Canada en de Verenigde Staten gehouden.

Wilfred Genee vindt de referentie naar Hitler wel wat ver gaan. "Om Hitler er nou meteen bij te halen..." René van der Gijp ziet er de humor wel van in. "Ja, dat was ook geen lekkertje." Derksen reageert niet, omdat hij de opmerkingen van zijn collega's niet hoort.