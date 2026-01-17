Victor Vlam is vrijdagavond, live op televisie bij talkshow De Oranjewinter, de confrontatie aangegaan met zowel Wilfred Genee als Hélène Hendriks. De media-expert vond Vandaag Inside afgelopen seizoen veel te braaf en opende een aanval op de presentator van het programma.

Genee was vrijdagavond te gast bij De Oranjewinter om zijn nieuwe liedje Blijgelovig te zingen. Toen de 58-jarige presentator ging zitten op de bank, werd hij plots geconfronteerd door Vlam. De tv-criticus zocht spontaan de aanval op. “Mag ik even een vraag stellen over Vandaag Inside?”, begint de man die de laatste tijd weinig wordt uitgenodigd door het populaire programma.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vond het afgelopen seizoen een klein beetje tegenvallen. Eén van de dingen die ik vond, is dat jullie heel veel establishment-gasten hadden. Op een gegeven moment zat zelfs Ron Keller op jouw uitnodiging daar aan tafel, en je hebt natuurlijk ook Arend Jan Boekestijn, die daar ook ontzettend vaak zit”, is Vlam van mening.

Vlam noemt Vandaag Inside ‘heel veel Pauw & De Wit’. Genee reageert: “Welnee. Ik vind dat al die mensen die bij ons aan tafel zitten sowieso op een heel andere manier overkomen. Ze komen heel anders uit de verf. Ron Keller heeft er één keer gezeten en ik vond dat hij dat echt geweldig deed. Hij legde namelijk heel belangrijke dingen op een goede, toegankelijke manier uit en ik ben nog nooit zó vaak op een gast aangesproken als op Ron Keller.”

Ook Hélène Hendriks aangevallen

Ook Hendriks, presentatrice van De Oranjewinter, krijgt ervan langs van Vlam. “Mag ik dan even kritisch zijn op jou? Eén van de dingen die mij dus opvalt aan jou, is dat jij altijd de neiging hebt om in het eerste openingsrondje één gast eruit te halen die dan even onder de bus wordt gegooid”, zegt hij plots.

“Zoals jij?”, vraagt Hendriks cynisch. “Ja, dat doe je nu bij mij. Weet je waarom jij dat doet? Jij moet even laten zien dat jij de baas bent”, lijkt Vlam zich te storen. “Zo is dat! Ik ben de baas! Dat je het wel even weet, hè?”, aldus Hendriks.

De Oranjewinter - Victor Vlam noemt afgelopen Vandaag Inside-seizoen 'braaf': 'Is dit weer een open sollicitatie?!'