Justin Bijlow is na een lange afwezigheid weer terug in de selectie van het Nederlands elftal. De doelman van Genoa zat sinds het EK van 2024 niet meer bij Oranje, maar heeft zich in Italië knap teruggevochten.

De 28-jarige keeper verruilde in de winterstop Feyenoord voor een avontuur in de Serie A en is daar direct uitgegroeid tot eerste doelman. Die stap blijkt achteraf cruciaal voor zijn terugkeer bij het Nederlands elftal. “Als je me dit een halfjaar geleden had gevraagd, had ik dit niet verwacht,” vertelt Bijlow voor de camera's bij ESPN. “Maar ik ben blij dat ik hier weer ben.”

Artikel gaat verder onder video

De situatie van Bijlow zag er er bij Feyenoord nog totaal anders uit. Onder trainer Robin van Persie moest hij genoegen nemen met een reserverol en kwam hij slechts in actie in het bekertoernooi. Dat leidde zelfs tot een publiek moment tussen speler en trainer, waarna een langere afwezigheid bij Oranje realistisch leek. Een transfer bood uitkomst. Bij Genoa kreeg hij direct het vertrouwen, iets wat zich ook vertaalt in prestaties. Met drie clean sheets in negen wedstrijden leverde hij een belangrijke bijdrage aan het wegblijven uit de degradatiezone in de Serie A. “Toch kijk ik altijd naar wat beter kan,” blijft Bijlow kritisch. “Hoe hoog mijn niveau is, mogen anderen beoordelen. Het gaat prima, maar het kan altijd beter.”

Dat Bijlow pas acht interlands achter zijn naam heeft, komt mede door het vele blessureleed van de afgelopen jaren. De doelman speelde lange tijd nauwelijks wedstrijden, maar merkt nu dat zijn ritme terugkeert. “Ik speel weer. Dit zijn mijn eerste negen wedstrijden in een jaar tijd, wat eigenlijk bizar is,” zegt hij. “Je moet weer even wennen aan bepaalde situaties. Maar dat gaat met de wedstrijd beter. Ik voel mijn lichaam ook weer beter aan.” De stap naar Italië helpt hem daarbij, ook mentaal. “Je krijgt nieuwe energie. Je gaat weer spelen, dat is het belangrijkste. In Nederland krijg je alles sneller mee, hier voetbal je vrijer.”

In Italië moest Bijlow zich wel aanpassen aan een andere manier van spelen. Waar bij Feyenoord vaak risico werd genomen in de opbouw, ligt de nadruk in de Serie A meer op zekerheid. “Ik mag opbouwen, maar tot een bepaalde hoogte. Daarna kiezen we sneller voor zekerheid,” legt hij uit. Ondertussen werkt hij ook aan zijn Italiaans, al gaat dat nog met vallen en opstaan. “Ik ben ermee bezig, maar ga nog niet Italiaans tegen me praten,” lacht hij. Met het WK van komende zomer in zicht, is de doelman duidelijk over zijn ambities. Door een blessure bij Robin Roefs krijgt hij deze interlandperiode de kans om zich opnieuw te laten zien. “Ik moet het laten zien bij mijn club en hier op de training,” aldus Bijlow. “Dan hoop ik dat ik er eind mei gewoon bij zit. Dat ligt volledig aan mezelf.”