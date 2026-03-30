De amateurwedstrijd tussen BVV uit Den Bosch en het Osse DESO is zondagmiddag volledig geëscaleerd. Tijdens een vechtpartij op het veld werd een groot deel van het oor van een man uit Oss afgebeten, zo meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer bleek de vader te zijn van een speler van DESO. In de chaos die ontstond, deelde de scheidsrechter in totaal zeven rode kaarten uit en werd het duel definitief gestaakt. Zowel de politie als de KNVB zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden.

Het duel leek vlak voor tijd af te stevenen op een 3-0 overwinning voor de thuisploeg, totdat de vlam in de pan sloeg na een overtreding van een BVV-speler. Volgens een woordvoerder van DESO liep de situatie volledig uit de hand doordat een aanhanger van de Bossche club zich met het voorval bemoeide. "Het had gewoon op het veld opgelost moeten worden, maar er kwam een BVV-supporter het veld opgelopen die meteen begon te meppen." Daarna sloeg de vlam in de pan en kwamen tientallen mensen het veld op om te schoppen en te slaan.

"Schandalig, het is te vies voor woorden", vervolgt de woordvoerder. "Er is over en weer gevochten, dat is niet goed te praten. En DESO staat al bij velen bekend als een vervelende club, maar dit komt niet door ons. Het is geëscaleerd door de man die het veld op rende. Anders was het nooit zo uit de hand gelopen", klinkt het vanuit Oss. De delegatie uit Oss besloot het sportpark in Den Bosch uiteindelijk voortijdig te verlaten, mede omdat zij naar eigen zeggen na afloop werden bedreigd door lokale aanhangers.

"We waren maar met een man of negen en we kregen te horen dat we beter weg moesten gaan", legt de woordvoerder van DESO uit. Omdat er versterking vanuit Den Bosch onderweg zou zijn en er ook kinderen aanwezig waren, koos de club eieren voor haar geld. De politie kwam met meerdere wagens ter plaatse en heeft de gegevens van ongeveer 25 aanwezigen genoteerd. Vanuit beide kampen is inmiddels aangifte gedaan. De zeven uitgedeelde rode kaarten zorgen overigens nog voor verbazing bij DESO, aangezien de scheidsrechter in de chaos het overzicht kwijt zou zijn geweest. "Er is zelfs een rode kaart uitgedeeld aan een jongen die onder de douche stond", aldus de woordvoerder.

Het bestuur van BVV laat in een reactie weten direct te hebben ingegrepen toen het misging. "We zijn erin geslaagd om een deel van het publiek naar één zijde van het veld te begeleiden", stelt de clubleiding, die zag dat er aan de andere kant toch weer nieuwe confrontaties ontstonden. Uiteindelijk keerde de rust terug en konden de spelers veilig vertrekken. Het bestuur geeft aan dat de escalatie als een verrassing kwam, omdat er voorafgaand aan het incident geen duidelijke aanleiding was.

"Indien het publiek niet het veld op was gekomen, hadden wij er vertrouwen in gehad dat de scheidsrechter de situatie op passende wijze had kunnen beoordelen en bestraffen", aldus BVV, dat aangeeft de gebeurtenissen te betreuren. "We reflecteren ons handelen en stellen onszelf de vraag of wij op dat moment nog meer hadden kunnen doen", besluit het bestuur.