Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR scherm tijdens Duitse wedstrijd

Een opvallend moment in het Duitse voetbal dit weekend. Tijdens de 2. Bundesliga-wedstrijd tussen Preußen Münster en Hertha BSC trok een gemaskerde supporter de stekker uit een VAR‑monitor toen de scheidsrechter een mogelijke penalty wilde controleren.

Het incident gebeurde vlak voor de rust in het LVM‑Preußenstadion toen scheidsrechter Felix Bickel door de VAR naar het scherm werd geroepen voor een mogelijke strafschop. Toen hij bij het scherm kwam, was het plots volledig zwart: de stekker bleek eruit gehaald.

Door de storing kon Bickel de beelden niet zelf zien. Via de stadionluidsprekers lichtte hij later toe dat er een beoordeling was gedaan vanuit de VAR‑kamer: “We hebben een mogelijke overtreding in het strafgebied gecontroleerd. Mijn collega Katrin Rafalski heeft vastgesteld dat de nummer 24 van Münster Michaël Cuisance duidelijk op het scheenbeen raakte, daarom is de uiteindelijke beslissing: strafschop.”

Reactie van de club en verloop van de wedstrijd

Preußen Münster maakte op de clubwebsite duidelijk dat de fan illegaal het veld betrad en dat de actie vermoedelijk gepland was, mede ondersteund door een spandoek met de tekst “De stekker uit de VAR” dat kort na het voorval in het thuisvak werd getoond. De club betreurt het incident en wil de dader(s) identificeren en voor de rechter brengen, terwijl extra veiligheidsmaatregelen worden overwogen. Fabian Reece verzilverde de strafschop uiteindelijk voor Hertha BSC. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-2 zege voor de bezoekers, met een late treffer van Marten Winkler.