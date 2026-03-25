Van international naar reservist: Sonkaya kiest voor avontuur buiten het veld

Niet iedere profvoetballer blijft na zijn carrière actief in de sport. Sommigen verdwijnen uit de schijnwerpers, anderen slaan een compleet andere weg in. Fatih Sonkaya hoort duidelijk bij die laatste categorie. De voormalig verdediger van onder meer Roda JC en Beşiktaş heeft een opvallende tweede carrière opgebouwd: hij is tegenwoordig reservist bij de Nederlandse landmacht.

In een interview met De Telegraaf vertelt de 44-jarige Sonkaya dat die keuze voortkomt uit zijn liefde voor structuur en spanning. "Het in groepsverband gedisciplineerd werken naar een bepaald doel heeft me altijd aangetrokken. Dat was in het voetbal zo en bij defensie is het niet anders”, legt hij uit. Zijn opleiding rondde hij af op de Harskamp, waarna hij nu stand-by staat om ingezet te worden. "Ik hou van een spannend leven vol avontuur.”

Naast zijn werk bij defensie is Sonkaya actief als jeugdtrainer bij Fortuna Sittard. Die rol heeft ook een persoonlijk tintje, hij kreeg namelijk de kans via Kemal Burak Calik, die hem eerder hielp tijdens een moeilijke periode in zijn carrière. Sonkaya werd destijds door de KNVB levenslang geschorst na het mishandelen van scheidsrechter bij zijn zaalvoetbalploeg, maar vocht die straf succesvol aan. "Gelukkig ben ik van alle blaam gezuiverd. Die hele affaire was onnodig opgeblazen.”

Als speler kende Sonkaya een grillige loopbaan. Hij kwam uit voor clubs als FC Porto en speelde zes interlands voor Turkije. Onder bondscoach Şenol Güneş maakte hij deel uit van de selectie voor de Confederations Cup van 2003, een van de hoogtepunten uit zijn carrière. Toch merkte hij ook hoe afhankelijk een speler kan zijn van trainers. "Een trainer kan je maken en breken als je geen wereldtop bent.”

Na omzwervingen door onder meer Azerbeidzjan keerde Sonkaya uiteindelijk terug naar Nederland, waar hij zich vestigde in Heerlen. Een eerder zakelijk avontuur, een broodjeszaak in het Maankwartier, liep stuk, maar inmiddels heeft hij met zijn werk in het voetbal en bij defensie een nieuwe balans gevonden.

Zijn ambities liggen nog altijd in de sport. Sonkaya wil zijn trainersdiploma’s verder uitbreiden en uiteindelijk op eigen benen staan als hoofdtrainer. Tot die tijd combineert hij zijn rollen. "Zolang het mogelijk is, blijf ik leger en voetbal combineren.” Met die combinatie laat Sonkaya zien dat een leven na het profvoetbal allesbehalve saai hoeft te zijn zolang je maar openstaat voor een nieuw avontuur.