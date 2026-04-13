Dennis Lubout (46) speelde onlangs zijn 1000ste wedstrijd voor derdeklasser RKSV GDA. De club had daarom een verrassing geregeld rondom de wedstrijd tegen VV Naaldwijk van zaterdagmiddag: een vrouwelijke streaker kwam het veld op en zocht Lubout op. Zelf zat hij daar overigens niet op te wachten.

Lubout maakte liefst 28 jaar geleden zijn debuut bij GDA uit Den Haag en behaalde onlangs de magische grens van 1000, in een uitwedstrijd. Zaterdag maakte GDA gebruik van de eerste kans om de aanvoerder tijdens een thuiswedstrijd te verrassen. Niet alleen hingen er grote foto’s van Lubout rondom het veld, ook kwam er een dame zonder kleding het veld op.

Artikel gaat verder onder video

“Van mij had dit niet gehoeven”, zegt de veteraan er zelf over tegen Omroep West. “Daar ben ik heel eerlijk in. Ik zit in de wedstrijd, dan maak je mij niet blij met zo’n streaker. Ze zei dat ze op zoek was naar nummer 3. Ik denk: ik draai m’n shirtje de andere kant op, dan ziet ze in ieder geval niet dat ik nummer 3 ben. Of het nou Pamela Anderson is, Tatjana Simic of de mooiste vrouw van Nederland: ik ben daar niet zo van.”

Lubout is wel blij met zijn behaalde mijlpaal. “Ik ben er nooit mee bezig geweest, met dat aantal. Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen en dan kom je uiteindelijk bij de 1000 terecht. Dat is natuurlijk wel een mooi en magisch getal. Ik zit al sinds mijn zeventiende in de selectie. Ik heb gewoon altijd mijn ding gedaan en heb wat mazzel met mijn bouw en sterkte.”

Als het aan Lubout ligt, komen er in ieder geval nog vijf wedstrijden bij dit seizoen. Daarna is hij van plan om zijn carrière te beëindigen, al heeft hij nog geen definitief besluit genomen. Voormalig GDA-trainer Sjaak Polak ziet dat de speler in ieder geval nog goed mee kan. “Hij lust wel een drankje en houdt wel van een dansje. Maar als je ziet hoe hij het allemaal volhoudt… Man, man. Echt respect!”

Inmiddels speelt Lubout zelfs samen met zijn zoon Damian, die is aangesloten bij het eerste elftal. “Dat is supergaaf. Ik ben in de jeugd nog trainer van hem geweest. Het is top om samen met je zoon te trainen.”