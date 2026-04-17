Voor Ichihara, de nieuwe groeibriljant van AZ, is niks onmogelijk

Voor AZ was het Europese avontuur donderdag eigenlijk al voorbij voordat de wedstrijd van start ging. Trainer Lee-Roy Echteld stuurde tegen Shakhtar Donetsk de B-garnituur het veld in, terwijl er nog een 3-0 achterstand goed moest worden gemaakt. Doorstoten in Europa lukte dan ook niet (2-2), maar Japanse verdediger Rion Ichihara was een lichtpunt.

FCUpdate was donderdag bij de potentiële remontada-wedstrijd van AZ, en zag in de eerste helft eigenlijk weinig om over naar huis te schrijven. De Alkmaarders hadden doelpunten nodig, maar maakten daar geen aanspraak op. De ploeg van Echteld stond verdedigend echter over het algemeen wel gegroepeerd en georganiseerd. Daar was Ichihara een belangrijk onderdeel van. De 20-jarige Japanner, die donderdag zijn basisdebuut maakte, gooide zich voor schoten, had de juiste instelling, won al zijn kopduels en maakte meermaals gevaar onschadelijk. Voor een verdediger die dit seizoen eigenlijk hooguit in de Keuken Kampioen Divisie (zes optredens) te bewonderen was, is dat bewonderenswaardig.

Verwachtingen overtroffen

Niet alles ging goed, dat moet gezegd worden. In de opbouw speelde Ichihara in het midden van de eerste helft een bal pardoes over de verre zijlijn en een criticus kan stellen dat hij bij de eerste tegengoal van Shakhtar het potentiële gevaar beter moet inschatten. Hij dekte zijn man, Newerton, en liet de uiteindelijke doelpuntenmaker Alisson Santana aan medespeler Billy van Duijl. Ichihara had hier iets meer naar binnen mogen knijpen, maar we moeten ons ook realiseren dat de verdediger amper minuten heeft gemaakt dit seizoen. Ichihara deed verder heel veel wel goed. Naast zijn defensieve soliditeit, was het opvallend om te zien hoeveel ingooien hij nam. Als rechtercentrale verdediger in een driemansachterhoede stond hij soms op de linksbuitenpositie om de bal in het veld te werpen.

Ichihara speelde vrij veel interlands voor de jeugdelftallen van Japan en deed de afgelopen jaren ervaring op in de lagere competities in Japan. AZ besloot afgelopen zomer het gokje te wagen en nam hem voor een onbekende vraagprijs over van RB Omiya. Als je hem donderdag zag spelen, kun je je afvragen waarom hij nog zo weinig in aanmerking is gekomen voor AZ (en Jong AZ). De Japanse journalist, die naast me op de perstribune zat, was ook zeer enthousiast.

Stoer en zelfverzekerd

Dat Ichihara een jongen is om in de gaten te houden, blijkt ook uit zijn woorden na afloop. Tegenover mijn collega sprak hij van een 'eerste en allerlaatste kans'. Waarom 'allerlaatste' vraag je je als lezer nu af. Misschien twijfelt hij of hij bij AZ kan slagen. Maar nee, de werkelijke reden is dat hij met Japan mee naar het WK wil. En dat is een gedurfde uitspraak voor iemand die nog geen interlands voor Japan achter zijn naam heeft staan en eerder dit seizoen meermaals niet in de selectie van Jong AZ kon komen. Een uitverkiezing voor het WK lijkt ook zeer onwaarschijnlijk. "Ik denk dat die kans 0% is", zo stelde mijn Japanse collega. En toch zit het in het hoofd van Ichihara. Met zijn zelfvertrouwen en ambitie zit het dus wel goed. Shoot for the stars, aim for the moon, zeggen ze wel eens. Houd deze jongen in de gaten.