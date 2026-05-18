Sorry, maar het is WK: deze MediaMarkt-deals maken jouw voetbalavond compleet

MediaMarkt speelt daar handig op in met de nieuwe WK-deals. Onder het motto “Sorry, maar het is WK” staan er tijdelijk verschillende deals klaar voor wie zijn voetbalavond thuis net wat serieuzer wil aanpakken. Denk aan grote televisies, krachtige speakers, soundbars en handige keukenapparaten voor alles wat vóór, tijdens en na de wedstrijd op tafel moet komen.

Extra interessant: bij geselecteerde actieproducten vanaf 500 euro krijg je tijdelijk een elektrische Fritel-BBQ cadeau. Ideaal als je toch al van plan was om je thuisopstelling voor het WK te upgraden. Let wel op: de BBQ-actie geldt alleen bij deelnemende producten en op = op.

Samsung 65 inch Neo QLED 4K-tv: voor wie het WK serieus wil kijken

Een WK kijk je niet half. Zeker niet als er straks meerdere wedstrijden op één dag zijn en de hele woonkamer tijdelijk in het teken staat van voetbal. De Samsung 65 inch Neo QLED 4K-tv is daarom één van de meest logische WK-upgrades uit de MediaMarkt-deals.

Met een scherm van 65 inch, Ultra HD 4K en Neo QLED-technologie is dit een tv voor wie meer wil dan “gewoon de wedstrijd aanzetten”. Snelle acties, diepe ballen, herhalingen, VAR-momenten en close-ups vanaf de zijlijn komen op een groot scherm simpelweg beter binnen. MediaMarkt noemt bij dit model onder meer 4K, Neo QLED en een verversingssnelheid van 144Hz, wat vooral bij snelle beelden prettig kan zijn.

Extra pluspunt: bij dit product wordt de gratis Fritel-BBQ getoond als onderdeel van de actie. Daarmee wordt het niet alleen een upgrade voor je kijkopstelling, maar meteen ook voor de borrel of derde helft.

Sonos Arc Ultra: stadiongevoel zonder je bank te verlaten

Een goede tv is stap één, maar geluid maakt de voetbalavond af. Juist tijdens een WK wil je de spanning in het stadion voelen: het gejuich, het gefluit, de commentator, de sfeer op de tribunes.

De Sonos Arc Ultra is daarom één van de sterkste producten voor wie zijn woonkamer tijdelijk wil ombouwen tot thuisstadion. Deze soundbar ondersteunt Dolby Atmos en is volgens MediaMarkt gericht op virtuele 3D-sound en kristalheldere dialogen. Dat laatste is tijdens voetbal geen overbodige luxe, want je wilt de analyses en het commentaar natuurlijk ook goed kunnen volgen.

Voor een WK-avond met vrienden, familie of buren is dit typisch zo’n aankoop die je niet alleen tijdens het toernooi gebruikt, maar ook daarna bij films, series en andere sportwedstrijden.

JBL Charge Essential 3 SE: de speaker voor de derde helft

Niet elke voetbalavond stopt zodra de scheidsrechter affluit. Soms verplaatst de sfeer zich naar de keuken, het balkon, de tuin of de borreltafel. Daar komt de JBL Charge Essential 3 SE goed van pas.

Deze compacte Bluetooth-speaker is makkelijk te verplaatsen en volgens MediaMarkt IP68-gecertificeerd. Dat maakt hem extra praktisch voor gebruik rond de tuin, de tafel of een drukke wedstrijdavond waar niet iedereen de hele tijd netjes op de bank blijft zitten.

Bij FCUpdate zien we dit vooral als de speaker voor alles om de wedstrijd heen: de voorbeschouwing, de nabeschouwing, de playlist na een overwinning of de sfeer buiten de woonkamer.

Sonos Era 100 SL: compact geluid voor de hele voetbalavond

De Sonos Era 100 SL is minder uitgesproken “party” dan de JBL Charge, maar juist daardoor interessant voor wie zijn WK-sfeer wat strakker wil neerzetten. Denk aan muziek voor de wedstrijd, geluid in de keuken of extra sfeer in een tweede ruimte.

MediaMarkt omschrijft de Era 100 SL als een compacte speaker met rijk stereogeluid en diepe bass. Ook kun je hem combineren binnen een Sonos-opstelling, bijvoorbeeld als onderdeel van een home cinema-systeem.

Dit is dus niet per se de speaker voor de grootste herrie, maar wel voor wie zijn huis net wat beter wil laten klinken tijdens het WK.

JBL PartyBox Stage 320: als de wedstrijdavond een feestje wordt

Er zijn voetbalavonden en er zijn voetbalavonden die eindigen alsof je net zelf de finale hebt gewonnen. Voor dat tweede scenario is de JBL PartyBox Stage 320 gemaakt.

Deze speaker is duidelijk geen subtiele achtergrondoplossing. MediaMarkt noemt onder meer JBL Pro-geluid, diepe bas en geluid dat ook in grotere ruimtes krachtig blijft. De accu gaat volgens MediaMarkt tot wel 18 uur mee.

Voor wie tijdens het WK vrienden over de vloer krijgt, buiten wil kijken of van elke wedstrijd een volledige voetbalavond maakt, is dit de meest uitgesproken sfeermaker uit deze selectie.

Ninja AF300EU: snacks klaar zonder de wedstrijd te missen

Een WK-avond zonder snacks is eigenlijk geen WK-avond. Maar niemand wil tijdens een aanval van Oranje, Brazilië, Engeland of Argentinië net in de keuken staan.

De Ninja AF300EU is daarom een slimme deal voor wie makkelijk meerdere hapjes tegelijk wil klaarmaken. Deze airfryer heeft volgens MediaMarkt twee kookmanden met een gezamenlijke inhoud van 7,6 liter, zodat je twee gerechten tegelijk kunt bereiden.

Denk aan friet in de ene lade, snacks in de andere. Of kip, broodjes, aardappelpartjes en borrelhapjes zonder dat je continu hoeft te schakelen. Precies wat je wilt als de wedstrijden elkaar snel opvolgen.

Gratis BBQ bij geselecteerde WK-deals vanaf 500 euro

De meest opvallende extra tijdens de WK-deals is de BBQ-actie. Bij geselecteerde actieproducten vanaf 500 euro krijg je tijdelijk een Fritel-BBQ cadeau. Dat past opvallend goed bij het WK: overdag of ’s avonds voetbal kijken, mensen over de vloer, iets lekkers op tafel en de zomer erbij pakken.

Belangrijk om te weten: de actie geldt alleen bij deelnemende producten en zolang de voorraad strekt. Check dus altijd op de productpagina of de BBQ-actie bij het product vermeld staat.

WK-deals met een duidelijk excuus

Een nieuwe tv nodig? Sorry, maar het is WK. Je woonkamer eindelijk upgraden met beter geluid? Sorry, maar het is WK. Een speaker voor de derde helft of een airfryer voor de snacks? Precies.

MediaMarkt maakt van het toernooi een logisch moment om je thuisopstelling aan te pakken. En met de tijdelijke BBQ-actie bij geselecteerde producten vanaf 500 euro wordt het net wat makkelijker om die aankoop nu te doen.

