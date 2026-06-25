71-voudig Oranje-international maakt gevoelige transfer naar aartsrivaal

Victoria Pelova (27) heeft de gevoelige overstap van Arsenal naar aartsrivaal Tottenham Hotspur afgerond. De Oranje-international trekt transfervrij naar de Noord-Londense concurrent nadat een aflopend contract bij haar vorige werkgever niet werd verlengd.

Op de clubwebsite van Tottenham Hotspur reageert de kersverse aanwinst op het bereikte akkoord. “Het is fijn om hier te zijn; ik ben door iedereen heel hartelijk verwelkomd”, zegt de 71-voudig international van de Oranje Leeuwinnnen.

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De gesprekken met de technische leiding gaven de doorslag voor de transfervrije overstap. “Toen ik met Martin Ho sprak, was hij zo aardig. Het voelde meteen goed om naar Spurs te gaan. Ik kan niet wachten om te beginnen in het aankomende seizoen. Ik ben heel blij om hier te zijn”, aldus de verdediger.

Met de komst naar de huidige nummer vijf van Engeland sluit de spelverdeelster aan bij een groeiende Nederlandse enclave. Eerder deze transferperiode verzekerde Tottenham Hotspur zich al van de diensten van Caitlin Dijkstra, die overkwam van VfL Wolfsburg. Daarnaast staat doelvrouw Lize Kop nog tot medio 2028 onder contract bij de formatie uit Londen. De selectie van de geprezen succescoach Ho behaalde dit competitieseizoen een recordaantal van 36 punten.

Voor de vertrekkende club betekent het afscheid van de Nederlandse een volgende aderlating in een zomer vol mutaties. Arsenal, dat als tweede eindigde achter kampioen Manchester City, ziet naast de middenveldster ook boegbeelden als Katie McCabe en Beth Mead vertrekken na het aflopen van hun contracten. De Ierse aanvoerder McCabe maakte eerder al de pikante overstap naar Chelsea.

Desondanks laat de aanwinst van Tottenham Hotspur een goedgevulde prijzenkast achter bij haar oude werkgever. In de drie seizoenen bij de rivaal legde de international beslag op onder meer twee League Cups, de UEFA Women's Champions League en eerder dit jaar de allereerste FIFA Women's Champions Cup. Nu wacht de taak om de stijgende lijn bij de nieuwe Londense broodheer verder door te trekken.